Türkiye’nin burnunun ucundaki; AZERBAYCAN

Gelişmekte olan bir pazardır. İran, Rusya ve Türkiye rekabetine açıktır. Fiyat duyarlı bir pazarı vardır. Azerbaycan ülke pazarı üretici her Türk KOBİ’sine fırsatlar sunmaktadır.

Azerbaycan Kafkasların geçiş noktasıdır; önemi; tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. Hazar Denizi’ne 713 km kıyısı bulunur. 86.600 km2 toprağının yarısı tarıma elverişlidir. Azerbaycan’ın nüfusu 9.2 milyondur. Trans Kafkas ülkeleri içinde çevre kirliliğinin en fazla olduğu ülkedir. Yeterli taze su rezervine sahiptir. Hazar Denizi seviyesinin inip çıkması önemli bir ekolojik sorundur. Ülke için Hazar Denizi önemli bir balıkçılık alanıdır. Ancak verimlilikte düşüş gözlenmektedir. Mersinbalığı (havyar) başlıca deniz ürünüdür.

Petrol ve gaz üretimi ve rafinesi Azerbaycan ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Ülkenin rezerv/üretim oranı 29.3’tür. Ülkenin kanıtlanmış petrol rezervleri 17.5 milyar varildir. Azerbaycan net petrol ihracatçısı bir ülkedir ve ihracatı sürekli artmaktadır. Kanıtlanmış gaz rezervleri ise 1.35 trilyon metreküp civarındadır.

Resmi verilere göre Azerbaycan’ın ihracatının yüzde 86.53'ü ham petrolün, yüzde 6.02'si petrol ürünlerinin satışından oluşmaktadır. Üretimin yüzde 80’lik bölümü Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) yoluyla ihraç edilmektedir.



Türkiye, Azerbaycan enerji sektöründe; TPAO aracılığı ve 3.2 milyar doları aşan yatırımı ile güçlü bir pozisyon almıştır.



Azerbaycan’ın Batı’ya kapısı Türkiye’dir

Azerbaycan’ın başta petrol üretimi olmak üzere enerji kaynakları ihracatı Türkiye’nin ekonomik yapısı ve transit ülke konumu dolayısıyla önem taşımaktadır. Özellikle sanayi üretimi bakımından ithal edilen yer altı zenginliklerine bağlılık başta olmak üzere coğrafi konum olarak bölge zenginliklerinin ihraç pazarlarına aktarılması bakımından da önemli bir konumdadır. Bu bakımdan arz güvenliğinin sağlanması ve enerji ihtiyacının karşılanması anlamında da Türkiye-Azerbaycan arasındaki işbirliği önemlidir.



Türkiye gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini Azerbaycan’dan karşılamaktadır. 2015 yılından sonra bu oran yüzde 30’lara ulaşacaktır.



Genel ekonomik durumu

Azerbaycan 1990 yılından itibaren kulvar değiştirmiş, devletçi ekonomiden ayrılarak pazar ekonomisine yönelmiştir. Bu zor süreçte Azerbaycan; yeniliklere hızla adapte olarak, 1990-2000 yılları arasında karşılaştığı bütün ekonomik darboğazları aşmayı başarmıştır. Bugünkü GSYİH‘sı 68-70 milyar dolar seviyesindedir. Önümüzdeki 15 yıl için 50 milyar dolar petrol geliri bekleyen ülke somut ve uygulanabilir projelerle bu geliri halkın yaşam standardının yükselmesine harcayacak hedefler için çalışmaktadır.



Kapitalizme geçiş hızlı oldu

90 sonrasını hızla aşan Azerbaycan genç kapitalist bir erkonomiden beklenmeyecek bir performans gösterdi. GSYİH artışı ortalama % 9.2 iken büyüme kapasitesi yüzde 20’nin üzerine çıktı. Petrol sektöründe faaliyet gösteren kamu şirketleri gibi, özel şirketler de başarılı oldular. Petrol sektöründeki faaliyetler sayesinde inşaat ve haberleşme gibi alt sektörlerin ekonomiye katkısı yükseldi.

Gelen doğrudan yabancı yatırımlar Azerbaycan’ın ekonomik canlanmasında anahtar rolü oynadı. Azerbaycan ülkedeki ekonomik sorunların aşılması ve istikrarın sağlanması sayesinde özellikle petrol çıkarma ve işleme sanayii bakımından yabancı yatırımcılar için çok cazip bir pazar haline geldi. Ülkenin ekonomisi çift yapılıdır. Bir yandan petrol (hidrokarbon) ve ona bağlı hizmetler ile müteahhitlik sektörlerinde hızlı bir gelişme eğilimi gözlenirken, diğer yandan petrol dışı sanayi sektörlerinde yatırım eksikliği gözlenmektedir.

Yabancı yatırımcılar imalat sanayi sektörüne yatırım yapmaktan kaçınmaktadırlar. Bunun bir sonucu olarak da sektörün üretimi düşmüştür. Sumgayıt şehri eskiden önemli bir sanayi şehri iken eski canlılığını yitirmiştir. 2013 yılı sonunda ekonomide bazı seviyeler şöyle idi: Tüketici fiyat enflasyonu yüzde 5.3. GSYİH büyümesi yüzde 3.0, Cari işlemler dengesi (fazlası) 11.2 milyar dolar. İhracat 25,2 milyar dolar. İthalat 8.0 milyar dolar.



Türkiye-Azerbaycan ticareti

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret son yıllarda yükseliş trendine girdi. Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 2014 yılında, 2 milyar 205 milyon dolar; bu ülkeden ithalatı ise 2 milyar 900 milyon dolar, toplam ticaret hacmi ise 5 milyar 105 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı; Türk şirketlerinin Azerbaycan piyasasında şube açması şeklindedir ve sürekli artmaktadır. Ancak, yüksek gümrük vergisi oranları nedeni ile iki ülke dış ticareti potansiyelinin gerisinde kalmaktadır.

Türkiye’nin Azerbaycan’a olan ihracatında makineler ve mekanik cihazlar ve yedek parçaları, demir ve çelikten eşyalar, elektrikli makina ve cihazlar ve yedek parçaları, mobilya, otomotiv, optik alet ve cihazlar, motorlu kara taşıtları ve yedek parçaları, mineral yakıtlar, petrol ve türevleri gibi ürünler önemli paya sahiptir. Bunun yanısıra Türkiye’nin tuz, kükürt, taş, alçı ve çimento, kağıt, karton ve mamulleri, sabun ve muhtahzarları, sebze ve meyveler gibi birçok diğer ürünlerde ihracat potansiyeli bulunmaktadır.

Diğer taraftan, son dönemde önem verilmeye başlanan sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlara bağlı olarak hastahane ekipmanları ve medical ekipmalar ile çevre sağlığı konusunda danışmanlık ve müteahhitlik alanında imkanlar olduğu değerlendirilmektedir.

Pazarın özellikleri: Azerbaycan pazarında farklı malların örneğin Türkiye, Rusya veya İngiltere menşeli malların tek bir dağıtımcısı olabilmektedir. Pazar fiyata duyarlı olduğu için yerli dağıtımcı ile çalışmak ve promosyon faaliyetlerine önem vermek gerekmektedir. Ayrıca dağıtımcı ile detaylı bir sözleşme yapmak önem arz etmektedir.

Azerbaycan özel sektörünün pazarlama sistemi henüz gelişme aşamasındadır. Küçük dükkânlar kendi kendilerini finanse ederek önemli gelişme göstermişlerdir. Azerbaycan ekonomisi yalnızca bir nakit ekonomisi olarak faaliyet göstermektedir. Ülkede gıda, giyim ve küçük alet ve edevatlarin temin edilebildiği küçük dükkanlar yaygındır. Elektronik ithal malları da kolayca temin edilebilmektedir.



Bakü içinde yaklaşık 5000 civarında gıda satan küçük market, Bakü taşrasında ise 3000 civarinda market mevcuttur. Fiyat duyarlılığı nedeniyle farklı kalite ve fiyat uygulaması pazarda başarı için gereklidir.



Tüketici tercihleri yönünden ülkede üç ana pazar bölümü bulunmaktadır:

- Aylık ortalama 64 ABD Doları ya da daha az kazanan nüfusun en büyük kısmı;

- Küçük ancak giderek genişleyen ve sabit olmayan bir gelire sahip olan orta sınıf;

- Çok yüksek fiyatlı ürünleri dikkat çekici biçimde tüketen ve “yeni Azeriler” olarak adlandırılan sınıf.



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Faks:+994 12 444 73 55

Web: http://www.baku.be.mfa.gov.tr/

E-mail: embassy.baku@mfa.gov.tr



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