Türkiye’ye yeni dış pazar alternatifleri için;

Orta Afrika

Orta Afrika ülkeleri hızla dünya ekonomisine entegre olmaktadırlar. Türkiye dış pazar geliştirmede Orta Afrika ülke pazarlarını önemsemektedir. Kurulan politik ilişkiler karşılıklı ticaret iklimini uygun duruma getirmiştir. Orta Afrika pazarı önemli bakir yerel kaynaklar içermektedir. Pazar ayrıca modernleşmenin ve gelişmenin gerektirdiği bütün ticari mallara ve yatırımlara açıktır. KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimiz için Orta Afrika ülke pazarları keşfedilmeyi bekleyen imkan ve fırsatlar taşımaktadır.

Bu sayımızda, Türkiye’nin giderek yoğunlaştığı Orta Afrika pazarını okurlarımıza özetle tanıtacağız. BM tanımını esas alırsak Orta Afrika şu 12 ülkeden oluşmaktadır:

1.Angola, 2.Kamerun, 3.Orta Afrika Cumhuriyeti, 4.Çad, 5.Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 6.Kongo Cumhuriyeti, 7.Ekvator Ginesi, 8.Gabon, 9.São Tomé ve Príncipe, 10.Malawi, 11.Zambia, 12.Zimbabwe.



ANGOLA

Nüfusu 19 milyon, kişi geliri 4.500 dolar civarındadır. Yüzde 13 civarında reel büyümektedir.

Ülkenin 104 milyar dolar GSMH’sı vardır. Angola, mineral kaynaklar, petrol, doğal gaz, elmas, kahve, mermer, demir ve doğal kaynaklar yönünden zengindir. Ülkenin ekonomik gelişmesi, refahı, sosyal gelişme ve kalkınma tamamen petrole bağlıdır. Tüm ülke yeniden inşa edilmektedir.

Angola ihracatının yüzde 97’sini petrol, ithalatının yüzde 62’sini de tüketim ürünleri, yüzde 27’sini sermaye malları ve yüzde 11’ini ise ara malları oluşturmaktadır. Türkiye ile ticaret 2011 yılında yüzde 102 artmış 221 milyon dolara ulaşmıştır. Angola’dan ithalatımız 340 bin dolar olmuştur. Angola firmalarımıza çok önemli ihracat ve yatırım fırsatları sunuyor. İhraç potansiyelimiz şu ürünlerde yoğunlaşıyor: Un, bisküvi, kanatlı etleri, ambalaj malzemeleri, ayakkabı, aydınlatma gereçleri, beyaz eşya, boru ve bağlantı parçaları, cam ve seramik, inşaat malzemeleri, çevre teknolojileri, demir çelik, elektrikli makineler ve kablolar, gıda işleme makineleri, ısıtma, soğutma, havalandırma, iş ve maden makineleri, mobilya, otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, pompa ve kompresörler, temizlik maddeleri.



KAMERUN

Nüfusu 20 milyondur. Hızla büyümekte ve kentleşmektedir. Çalışanların yüzde 57’si kendi hesabına, yüzde 20’si ücretlidir. Ülkenin ekonomik ve tarımsal faaliyetleri çeşitlenmiştir. Ülkenin yüzde 40’ı orman, yüzde 14’ü doğal parklardır. Orman ürünleri ikinci en önemli geçim kaynağıdır. Boksit, kobalt, demir filizi, altın, petrol ve doğal gaz bakımından zengindir.

Kamerun dış ticaret fazlası vermektedir. Türkiye ile ticareti düşük ama gelişmeye açıktır. Kamerun’a ihraç potansiyeli olan ürünlerimiz şunlardır: Domates salçası, bisküvi, margarin, makarna, maya, ilaç, otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, inşaat malzemeleri, iş ve maden makineleri, elektrikli makine ve kablolar, ambalaj malzemeleri, pompa ve kompresörler, demir-çelik inşaat malzemeleri ve temizlik maddeleri.



ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Nüfusu 3.1 milyon, resmi dili Fransızca olan ülkenin doğal zenginliği bol miktarda vahşi hayvanlardır. Açık arazilerde, fil, aslan, yaban sığırı, zürafa, sırtlan, çakal ve ceylanların birçok çeşidi bulunur. Şempanze, habeş maymunu ve bir miktar goril, ülkenin güney kısmındaki sık ormanlıklarda yaşar. Ülkede yeraltı zenginlikleri olarak elmas, uranyum, demir ve bakır vardır. Çalışan nüfusun yüzde 87’si tarımla uğraşır. Ticari tarım ürünleri kahve, pamuk, yerfıstığı ve hurmadır. OAC çoğu tüketim ve üretim mallarını ithal edilmektedir. Sanayisi, tekstil ve hafif çapta imalatla sınırlıdır. Meşrubat, plastik eşya ve sabun gibi imalat sanayileri ve gıda sanayi gelişmiştir. Ayrıca birçok kereste doğrama fabrikası mevcuttur. Elmas ülke için büyük bir gelir kaynağıdır.

Ulaşımda nehirlerden büyük ölçüde faydalanılmaktadır. Ülke pazarını girişimci bir donanımla, yerinde tanımak gerekmektedir.



ÇAD CUMHURİYETİ

Nüfusu 6 milyon civarında olan Çad’ın resmi dili Fransızcadır. Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır. Darı, fıstık, hurma ve pirinç önemli tarım ürünleridir. Pamuk, ihracatın yüzde 80’ini, fıstık ise geri kalanını teşkil eder. Hayvancılık çöl ve stepte en önemli faaliyettir. Yaklaşık 4 milyon sığır, 4 milyon keçi ve koyun ve 500.000 eşek ve at ile 250.000 deve beslenir. Göl ve nehirlerde ortalama olarak 100.000 ton balık tutulur.

İmalat sanayisinde; deri, tekstil, şeker, radyo, bisiklet ve ayakkabı önemli bir yer tutar. Önemli ithalat malları motorlu araçlar, makina ve petrol ürünleridir. Çad aynı zamanda dünyanın en bol ve en çeşitli kelebeleklerine sahip ülke olarak kelebek kolleksiyoncuları için cennettir. Ülke fil, arslan, bufolo ve leoparlar ile hem turist, hem de avcıları çekmektedir.

Turizm yatırım ve organizasyonları için akla gelen ilk ülkelerdendir. Çad’da ava ulaşımı ekonomik açıdan önemli rol oynar.



KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

68 milyon nüfuslu, Fransızca konuşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti her sektörden yatırımcı için cazip imkanlar sunuyor. Sanayi arsaları, hammadde ve enerji çok uygun fiyat seçenekleriyle yatırımcının kullanımına sunuluyor. GSYİH’sı 44.6 milyar dolar, reel büyümesi yüzde 7.5’tur.

GSYİH tarımdan yüzde 55, endüstriden yüzde 11, hizmetten yüzde 34 oranında elde edilir. Endüstrisi madencilik, mineraller, tüketim malları, çimento alanındadır. Tarım ürünleri ise kahve, şeker, palmiye yağı, kauçuk, çay, kinin, manyok, muz, mısır ve ormancılıktır. İhraç ürünleri değerli taş, bakır, kahve, kobalt, ham petrol olan ülkenin ithalatı gıda maddeleri, makineler, ulaşım araçları, yakıtlardır.



KONGO CUMHURİYETİ

Nüfusu 4.1 milyon, resmi dili Fransızca olan ülkenin 4.5 milyar dolar ihracatı, 2.25 milyar dolar ithalatı vardır. GSMH’sı 4 milyar dolar civarındadır. Petrol, kereste, kurşun, çinko, uranyum, bakır, fosfat, doğalgaz, su kaynakları başlıca zenginliğidir. Sanayisi petrol, çimento, kereste, bira, şeker, palm yağı, sabun, sigara üretimidir. Tarımda şeker, pirinç, mısır, fıstık, sebze, kahve, kakao, ormancılık ürünleri ana faaliyet dallarıdır. Petrol, şeker, kakao, kahve, mücevherat ihraç eden ekonomi, 2 milyar dolar civarında petrol ürünleri, yatırım malları, yapı malzemeleri ve gıda ürünleri ithalatı yapmaktadır.

EKVATOR GİNESİ

Nüfûsu 720 bin, resmî dili İspanyolca olan ülkede 25.69 milyar dolar GSYİH üretilmektedir. Büyüme oranı genelde yüzde 20, endüstride yüzde 30 civarındadır. Ekonomisi önemli ölçüde kakao üretimine, petrole, deniz mahsulleri ve doğalgaz üretimine dayanır. Tarımda meyve, sebze ve tahıl üretimi yoğundur. Kahve ile tropikal kereste üretimi gelişmektedir. Doğal kaynakları petrol, kereste, altın, manganez, uranyumdur. Ormancılık, çiftçilik ve balıkçılık da gayri safi milli hasılayı karşılayan önemli faktörlerdir. İşlenmemiş doğal kaynakları titanyum, demir, manganez, uranyum ve lığlı altındır. İhracatı petrol, kereste, kakao’a dayanır. İthalatı ise sanayi malları ve araç gereçlerdir.



GABON

Nüfusu 1.6 milyon, kişi başı milli geliri 16.622 dolardır. Ülke önemli maden yataklarına sahiptir. Ekonomisinde petrol, manganez ve orman ürünleri önemli yer tutmaktadır. Nüfusunun yüzde 62’si endüstriyel faaliyetlerden geçinmektedir.

Gabon dış ticaret fazlası vermektedir. İhracatı 10, ithalatı 4 milyar dolar civarındadır. Gabon pazarı Batı ve Orta Afrika pazarına giriş için önemli bir kapıdır. Makarna, bisküvi, domates salçası, meyve ve sebze suları, kanatlı etler, kimya sanayi ürünleri, demir-çelik ürünleri, beyaz eşya, çeşitli makineler ve otomotiv ana ve yan sanayisi, ihraç potansiyeli taşıyan ürünlerimizdir.



SAO TOME ve PRİNCİPE

Orta Afrika’nın batısında Gine ve Gabon açıklarında Atlas Okyanusu üzerinde 2 ada üzerine kurulmuş 190 bin nüfuslu küçük bir ülkedir.

Ülkenin temel geçim kaynağı şeker kamışı, kakao, muz ve kahvedir, tarçın ve vanilyadır. Balıkçılık gelişkindir. El değmemiş doğası ile turizm anlamında yıldızı parlayacaktır.



MALAVİ

GSYİH’sı 3 milyar dolar civarında olan Malavi’nin nüfusu 14 milyondur. Büyüme hızı yüzde 8.5 olup başlıca ticari ürünleri tütün, çay, pamuk, şeker, kahve, yer fıstığı, konfeksiyon ve orman ürünleridir. Gıda, petrol ürünleri, yarımamuller, tüketim malları, ulaşım teçhizatı ithalatı yapmaktadır.



ZAMBİYA

Nüfusu 14 milyon, resmi dili İngilizce olan Zambiya’da belli başlı tarım ürünleri mısır, tütün, yerfıstığı, pamuk ve şekerdir. Tekstil, lastik, boru, patlayıcı madde ve tütün sanayileri gelişmiştir. İhraç malları bakır, kurşun, çinko ve tütün; ithal malları ise mamul maddeler ve makinalardır. Türkiye ile Zambiya ticareti 120 milyon dolardır. Türkiye'nin Zambiya ihracatı 6.2 milyon dolar olmuştur. Alternatif pazar olması açısından Zambiya Türk firmaları için düşünülebilecek bir pazardır.

Zambiya’ya ihracat potansiyeli yüksek ürünlerimiz maya, bisküvi, malt şekerli ve çikolatalı mamuller, makarna erkek/kadın çocuk için takım elbiseleri, tuvalet kağıtları, içten yanmalı pistonlar, motorların aksam parçaları kauçuktan dış lastiktir.



ZİMBABVE

Nüfusu 11.5 milyon olan ülkenin GSYİH’sı 28.2 milyar dolar, reel büyüme hızı yüzde 6’nın üzerindedir. Ekonomisinde tarım: yüzde 28, endüstri: yüzde 32, hizmet: yüzde 40 paya sahiptir.

Endüstri madencilik, çelik, ağaç ürünleri, çimento, kimyasallar, gübreler, giysi ve ayakkabı, gıda maddeleri, meşrubatlar üretiminden oluşur.

Tarım ürünleri ise mısır, pamuk, tütün, buğday, kahve, şekerkamışı, sığır, keçi, koyun, domuzdur.

İhraç ürünleri tütün, altın, pamuk olan Zimbabve makine ve taşıt ekipmanları, diğer sanayi malları, kimyasallar, yakıtlar ithal etmektedir.