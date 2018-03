Yakın KOBİ pazarları

2014: Türkiye’nin ihracatı için “nurlu ufuklar” vaadetmiyor olsa bile dış pazarlarda aranırsa bulunacak imkanlar eksik olmayacak. Özellikle Türk KOBİ’leri ve girişimcileri, rekabetçilikleri oranında birçok ülke pazarlarında kendileri için cazip imkanlar bulabilirler.

Lojistik avantajları nedeniyle komşu pazarlara öncelik tanıyarak Türk ihraç ürünleri yönünden potansiyel taşıyan, bu nedenle odaklanıldığında sonuç alınabilecek dış pazarlardan yaptığımız seçmeleri okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:



İRAN PAZARI

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz:

Bitkisel yağlar, Margarin, Bakliyat, Kurubaklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış), Şekerli ve çikolatalı mamuller, Kakao içermeyen şekerliler, Hububat, Sert kabuklu meyveler, Turunçgiller

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Güzellik makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar, Takım tezgahları, Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri, Kumaş, kadife, peluş ve halkalı, tırtıl mensucat, Tekstil ve hazır giyim yan sanayisi, İşlemeler; parça, şerit, motif halinde, Tarım alet ve makineleri; tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine ve cihazları, Elyaf ve iplik, sentetik devamsız liften iplik, Pompa ve kompresörler, Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri, Demir çelik inşaat malzemeleri, Demir alaşımsız çelikten yarı mamuller, Pompa ve hava vakum pompası, aspiratör, hava gaz kompresörler, vantilatör, Oto ana ve yan sanayisi motorlu kara taşıtlarının aksam ve parçaları, Ağaç ve ağaç mamulleri, Elektrikli makineler ve kablolar, Elektronik eşyalar Güney





AFRİKA PAZARI

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Petrol yağları, Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, Dokunmuş halılar ve yer kaplamaları, Traktörler, Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, Kendine özgü fonksiyonlu makina ve mekanik cihazlar, Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, Doldurma, etiketleme makinaları, Kauçuktan yeni dış lastikler, İnşaata elverişli işlenmiş taşlar, Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve hijyenik eşya, Naylon, poliamid, poliester mensucat, Erkek giyim ürünleri, Demir veya alaşımsız çelikten profiller, Klima cihazları, Metalleri dövme, çekiçleme, kalıpta dövme, kesme, taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus makineler, Kauçuk veya plastiğin işlenmesine mahsus makineler, Soğutucu ve dondurucu cihazlar, Cam eşya, Macunlar, dolgu ve sıvama maddeleri, Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, İzole edilmiş teller, elektrik iletkenler, Meyve ve sebze konserveleri, Yıkama, temizleme müstahzarları, Sentetik filament mensucat, Mobilyalar, aksam ve parçaları, Gıda müstahzarları, Dokunmamış mensucat, Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları, Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, Sıvılar için pompalar, Krom oksitleri ve hidroksitleri, Kauçuktan eşya, Plastikten hortumlar, borular, bağlantı elemanları, Plastiklerden ambalaj, Demetlenmiş demir çelik teller ve halatlar, Cevher ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma makinaları, Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası



GÜNEY KORE PAZARI

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz:

Buğday ve mahlut unu, Tabii boratlar (tuz) vb konsantreleri, Peynir altı suyu, Meyve ve sebze suları

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Debagatte kullanılan sentetik organik, anorganik maddeler, Demir/ alaşımsız çelikten profil makarnalar, İnşaat için işlenmiş taşlar, Kara taşıtları için aksam, parçaları, Çinko cevherleri ve konsantreleri, Cam eşya, İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam parçaları, Meyve sebze konserveleri, Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları, Çamaşır yıkama makineleri, Erkek/ erkek çocuk giyimi, Turbojetler, gaz türbinleri, Tabaklanmış, aprelenmiş kürkler, Krom oksitleri ve hidroksitleri, Demir/ alaşımsız çelikten yarı mamuller, Tişört, fanila, diğer iç giyim, Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar, Balon, hava gemisi, planör vb. aksam ve parçaları, Sığır, at deri ve köselesi, Elektrikli makine, cihaz, tesisleri izole edici parçalar, Elektrikli ses/ görüntülü işaret cihazları, Sanayi laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları, Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler, Kadın/ kız çocuk giyimi



HİNDİSTAN PAZARI

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Blok mermer ve traverten, Maden ve mineraller, Bakır cevheri ve konsantreleri, Krom cevherleri ve konsantreleri, Kumaş (yün), Pamuklu kumaş, Hazır giyim tişört, fanila, diğer içgiyim, Beyaz eşya, Çamaşır yıkama makineleri, Tekstil makineleri, Takım tezgahları, Maden işleme makineleri, Kara taşıtları için aksam ve parçalar, Demir çelik yassı ürünler, Demir/alaşımsız çelikten profil, İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam parçaları, Sıvılar için pompalar, Bulaşık makineleri, Dokuma tezgahları(makineleri)



HONG KONG PAZARI

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz:

Konserve meyve sebze, Şekerli ve çikolatalı mamuller, Çikolata ve kakaolu gıda müstahzarları, Zeytinyağı, Makarna, Kabuklu meyveler, Kanatlı etleri, Üzümler (taze/kurutulmuş), İncir (taze/kurutulmuş), Bisküvi, ekmek, pasta, kek vs., Meyve suyu

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Boş ilaç kapsülleri, Elektrik transformatörleri,, Statik konvertisörler,, Endüktörler, Elektronik cihazların aksam ve parçaları, Diotlar, Transistörler, Yarı iletkenler, Piezo elektrik kristaller, Entegre devreler, İzole edilmiş tel, kablo, İzole edilmiş elektrik iletkenleri, Fiber optik, Pamuk mensucat, Pamuklu, suni sentetik, Karışık, kozmetik ve koku veren maddelerin karışımları, Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar, Erkek/erkek çocuk için gömlek, Kadın kız çocuk için dış giyim, Giyim eşyası aksesuarları, Mücevherci eşyası, Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri, Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller, Mermer ve traverten, ekosin su mermeri, kireçli taşlar, Çamaşır yıkama makineleri, Elektronik makinaların aksam ve parçaları, Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış deri ve köselesi, Demir çelik, Ferro alyajlar, Elektronik entegre devreler, Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Giyim eşyası aksesuarları



IRAK PAZARI

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz:

Kanatlı etleri, Bakliyat, Sert kabuklu meyveler, Yaş meyve sebze, Un, Konserve etler, Bisküvi, Domates salçası, Şekerli ve çikolatalı mamuller, Bulgur, Yaş meyve sebze, Turunçgiller, Bisküvi, kek, Kurubaklagiller, Kuruyemiş, Elma, armut

Sanayi ürünleri ve hizmetler İhraç potansiyelimiz:

Alüminyum inşaat malzemeleri, Beyaz eşya, Boru ve bağlantı parçaları, Demir çelik, Elektrikli makineler ve kablolar, Ev tekstili, Gıda işleme makineleri, Halı, Hazır giyim, İnşaat malzemeleri, Müteahhitlik hizmetleri, Otomotiv ana ve yan sanayi, Sofra ve mutfak eşyaları, Kauçuktan dış lastikler, Ağaçtan inşaat malzemeleri, Tişört, fanila, diğer iç giyim, Mermer, granit, Çimentodan, betondan, suni taştan eşya, Sofra ve mutfak eşyaları, Masa, mutfak, tuvalet, ev tezniyatı vb. için cam eşya, Demir/çelik çubuklar, Kara taşıtları aksam ve parçaları, Demir/alaşımsız çelikten profil, Demir/çelikten tüp ve borular, Demir/çelik kapı, pencere, köprü, kule ve diğer inşaat aksamı, Demir/çelik depolar, sarnıçlar, Demir-çelik tellerden örme mensucat, ızgara, ağ, kafeslikler vb, Demir/çelikten ev eşya ve aksamı, Demir/çelikten sağlığı koruyucu eşya, tuvalet eşyası ve aksamı, Alüminyum çubuk ve profiller, Alüminyum inşaat ve aksamı, Alüminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb, Motor aksamı, Buzdolabı, dondurucu, vs, Tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine ve cihazları, Bobin telleri, koaksiyel kablolar, fiber optik kablolar, diğer elektrik iletkenleri, Otomobiller, steyşin vagonlar, Eşya taşımaya mahsus araçlar, Özel amaçlı taşıtlar (vinç, itfaiye, beton mixerleri, vs, Römork-yarırömork, Mobilya, Aydınlatma cihazları, Plastikten inşaat malzemesi, Boyalar ve vernikler, Plastikten tüpler, borular, conta, dirsek, vs, Dokunmuş halılar, yer kaplamaları, Tufte edilmiş halı ve yer kaplamaları



İTALYA PAZARI

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Kabuklu meyveler, Kara taşıtları aksam, parçaları, Tişört, fanila, iç giyim (örme), Pamuk ipliği, Diğer örme mensucat, Bakırdan ince, kalın, örme vb. halatlar, Dondurucular, soğutucular, ısı pompaları, Bakır teller, Kazak, süveter, hırka, yelek, Aluminyum sac, levha ve şeritler, Deri ve kösele, İşlenmemiş aluminyum, Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller, Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri, Feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin; florspat, İş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları, İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam parçaları, Demir/çelikten tüpler, borular, profiller, İzole edilmiş tel, kablo; diğer elektrik iletkenleri, Kauçuktan boru ve hortumlar ve donanımları, Kıymetli metaller ve kaplama mücevherci eşyası



CEZAYİR PAZARI

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Boş ilaç kapsülleri, Elektrik transformatörleri, Demir veya çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller, Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, Dondurucular ve soğutucu cihazlar ve ısı pompaları, İzole edilmiş teller, kablolar ve elektrik iletkenleri, Hazırgiyim ürünleri, Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, Demir veya alaşımsız çelikten profiller, Çikolata ve kakaolu gıda müstahzarları, Ekmek, pasta, kek, bisküvi vb mamüller, Mayalar, Kabuklu meyveler, Boş ilaç kapsülü, Karayolu taşıtları aksam, parça ve aksesuarları, Tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları, Madencilik makina ve ekipmanları, Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler., Örme mensucat, Elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, sigortalar), Klima cihazları, Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama makineleri, Öğütmeye mahsus makina ve cihaz, Haddeleme makinaları ve silindirleri, Dokunmuş halılar, yer kaplamaları, Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, santrifüjler, Plastiklerden eşya, Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, Elektrik ocak ve fırınları, Vinçler, Dokunmamış mensucat, Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, Monitörler ve projektörler, Mobilyalar, aksam ve parçaları



FİLİSTİN PAZARI

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz:

Ekmek, pasta, kek, bisküvi, Boş ilaç kapsülü, Buğday unu/mahlut unu, Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları, Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları, margarin, hayvansal yağlar, Kakao içermeyen şekerliler, Zeytinyağı ve fraksiyonları, Makarnalar

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları ve malzemeleri, Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü, Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu, Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri, Kimyasal ürünler, Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları, Elektrik devresi teçhizatı, Demir-çelik soba, ocak, ızgara, mangal vb ev eşyası, Sular (lezzetlendirilmiş), Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül, Dokunmuş halılar, yer kaplamaları, Muslukçu, borucu eşyası- basınç düşürücü, termostatik valf, Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler, Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar, Aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı tabela, plaka vb, Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat)



ÇİN PAZARI

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz:

Şekerli ve çikolatalı mamuller, Zeytinyağı, Kuru meyveler, Narenciye (limon), Makarna, Domates salçası, Fındık

Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:

Pompa ve kompresörler, Hava-vakum pompası, Hava/gaz kompresörü, Vantilator, aspirator, Dökme demirden tüpler borular, içi boş profiller, İzole edilmis tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri, Elektrik kontrol/dağıtımı için tablo, konsollar, mesnetler, Süt sağma, sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar, Tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine ve cihazları, Yiyecek/içecek sanayisinde kullanılan makine ve chazlar, Altın mücevherat, Debagatte kullanılan sentetik, organik, anorganik maddeler, Müstahzarlar, Vatkalar ve mamülleri, kırpıntı, toz, tanazlar, Dokunmamış mensucat, Dokunmuş kordelalar, boldükler, Parça halinde kordon, sacak, ponpon vb, İşlemeler (parça, şerit, motif halinde), Düğme, çıtçıt, yapışan fermuar, düğme kalıbı vb, Kıldan dokumalar, Keten, sentetik, devamsız liften dokumalar, Sentetik lif demetleri, Dokunmuş halılar, yer kaplamaları, Tufte edilmiş halılar (yer kaplamaları), Battaniyeler, Sofra ve mutfak eşyaları, Cam eşya, Demir/çelik çubuklar, İnşaat malzemeleri, prefabrik yapılar, Demir/çelik depolar, sarnıçlar, Alüminyum çubuk ve profiller, Beyaz eşya, Bobin telleri, koaksiyel kablolar, fiber optik kablolar, iletkenler, Vulkanize kauçuktan eşya, Emniyet camları, Demir/çelik kapı, pencere, köprü, kule, Boyalar ve vernikler, Plastikten tüpler, borular, conta, dirsek vs, Plastikten inşaat malzemesi, Aydınlatma cihazları, İş ve maden makineleri, Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam parçaları, Yağ-yakıt-hava filtreleri, Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar, Metal tabakalı conta, conta grupları, Motorlar için elektrikli ateşleme cihazları, Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb tertibatı, cihazları, Kara taşıtları karoserileri, Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makineler, Takım tezgahları aksam ve parçaları, Palanga, vinç, bucurgat, ırgat, krikolar, Gemi vinçleri, macunalar, halatlı vinçler, döner köprüler, Forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı makineler, şaryolar, Toprak, maden cevheri taşıma, ayırma, seçme vb iş makineleri, Dokumaya elverişli suni ve sentetik liften dikiş ipliği, Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar, Camdan laboratuvar, eczane eşyası, sağlık koruyucu eşya, Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları, Suni solunum, solunum terapi, mekanoterapi, masaj vb cihazları, Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb, Tıbbi, cerrahi/laboratuvar sterilizatörleri.