Yakından da yakın: KATAR

Katar Körfez ülkelerinden biridir. Bol para, bol yatırım, büyük beklentiler ülkesi.

Katar kişi başına düşen 102.000 dolar GSYH’sıyla çok güçlü bir ekonomiye sahiptir. 2022 dünya futbol şampiyonasının Katar’da yapılacak olması ekonomik beklentileri daha da büyütmüştür. Katar ekonomisi tümüyle yabancı işgücüne bağımlıdır.

Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi’dir. Sosyal ve ekonomik alanlarda reformlar yaparak hızlı bir kalkınma süreci sergilemektedir.

Katar’da yüksek bir nüfus artışı görülmektedir. Artış ülkenin sanayileşme ve yatırım çalışmaları kapsamında özellikle doğalgaz ve altyapı çalışmaları için bu ülkeye gelen yabancıların sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Ülkede çalışan yabancıların çoğunluğu Hindistan, Pakistan, Nepal ve Filipinler’den gelmektedir. 2013 yılı itibarıyla ülke nüfusu 1.9 milyondur. Yabancı işgücüne bağımlıdır ve nüfusun yüzde 90’ı şehirlerde yaşamaktadır.



Genel ekonomik durum

Katar Ekonomisi petrol ve doğalgaza dayalıdır. Ülkenin GSYİH’nın yüzde 56’sı, ihracat gelirlerinin ise yüzde 89’u petrol ve doğalgaz sektöründen elde edilmektedir. Doğalgaz da ülke için oldukça önemli bir yeraltı kaynağıdır. Dünyanın en büyük 3. doğalgaz rezervine sahiptir. Katar’ın petrol rezervi ise 15,2 milyar varildir.

Ülkenin tamamına yakını düzlük olup, en yüksek rakım deniz yüzeyinden 40 m’dir. Suyun tamamı denizden arıtma yoluyla elde edilmektedir.



Ekonomik yapı: Yönetimin borçlanarak ekonomiyi çeşitlendirme politikalarına hız verme düşüncesi, artan enerji fiyatlarının da etkisiyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur.

Economist Intelligence Unit tahminlerine göre ülkede satın alma gücü paritesi göz önüne alındığında kişi başına düşen milli gelir 102.049 dolardır. Büyüme oranı yüzde 5.5 bandında seyretmektedir. Bu itibarla

Katar, bölgenin en iyi ekonomik performans gösteren ülkesi haline gelmiştir.

Doğalgazın dünya ekonomisinde giderek artan önemi, Katar’ın güçlü ekonomik kalkınma politikalarının başarısını arttıracaktır.



Sektörler: Tarım sektörünün Katar GSYİH’sı içerisindeki payı yüzde 0.1 ile yok gibidir. İklimin elverişsizliği ve su kaynaklarının yetersizliği bu sektördeki büyümenin artış kaydetmesini engellemektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar: Katar Hükümeti ekonomiyi çeşitlendirme stratejilerinin etkinliğinin artırılması ve kalkınma politikalarına yabancı sermayenin de katkıda bulunması çerçevesinde ülkeye yabancı sermayenin çekilmesine büyük önem vermektedir.

Dış ticaret: Katar dış ticareti, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Diğer taraftan, tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişmektedir.Dış ticaret politikası ve vergiler: Katar’ın Körfez İşbirliği Konseyi Gümrük Birliği’nin (KİKGB) 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmesi, Katar’ın gümrük mevzuatının önemli ölçüde basitleşmesini sağlamıştır. Buna rağmen, uygulamada zaman zaman bürokrasiden kaynaklanan sorunlar, gümrük işlemlerinin uzamasına neden olmaktadır.

Türkiye ile ticaret: Katar, TC Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014-2015 döneminde Türkiye için Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir. 2013 yılında Katar’a olan ihracatımız 244 milyon dolar olmuştur. Katar ile 2013 yılı ticaret hacmimiz 598 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir

Pazar bilgileri: Katar’a ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acenta veya distribütörün pazarlama ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden acenta seçimi önemlidir.

Hükümet, Katar’da en büyük mal ve hizmet alıcısı konumundadır. Merkezi İhale Komitesi (Central Tenders Committee-CTC), özellikle mal alımlarına yönelik kamu ihalelerinin önemli bir kısmını ele almaktadır.

Dikkat edilecekler: Katar, yerel halkın tüm nüfusa oranının yüzde 20 düzeyinde olduğu, kozmopolit yapıda bir ülkedir. İş görüşmesi yaparken hangi etnik gruptan kişiyle temas halinde bulunulduğuna dikkat edilmelidir.

Değerlendirme: Katar’ın hidrokarbon ve türevleri hariç hemen her ürünü ithal ettiğinden ilk bakışta Türk KOBİ’leri için her alanda potansiyel bir ihracat pazarı olarak gözükmektedir.

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz: Katar gıda ve tarım ürünleri ihraç potansiyeli değerlendirilmesinde şekerli ve çikolatalı mamüller, peynir, narenciye, makarna, buğday unu, bisküvi, mercimek, zeytinyağı, nohut ve gofret gibi ürünler öne çıkmaktadır.

Sanayi ürünleri ihraç potansiyelimiz: Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz değerlendirilmesinde inşaat malzemeleri, demir çelikten inşaat malzemeleri, prefabrik yapılar, muslukçu borucu eşyası, seramik inşaat malzemeleri, düz cam karo, plastik boru, profil ve plastik inşaat malzemeleri, pompa ve kompresörler, kablo ve teller, doğal taşlar, oto yan sanayi, medikal aletler, ilaç, temizlik maddeleri, elektrikli makinalar Katar’a ihracatımızda öne çıkan ürünlerdir.

Ekonomi politikaları: Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünyaya entegre bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlamaktadır.

Doğalgaz ihracatı, Katar’ın toplam ihracatının yüzde 40’ına ulaşmıştır. Sözkonusu oranın önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Katar’ın toplam doğal gaz rezervi 25,3 trilyon m3 ve yıllık LNG ihracatı 31 milyon tondur. Katar LNG ihracatını yılda 77 milyon ton düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir. LNG tesisleri, Katar’ın imalat sanayisinin en önemli kolu olarak göze çarpmaktadır.

Enerji dışı alanlarda faaliyet gösterecek firmaların Katar’a çekilmesine de çalışılmaktadır. Bu çerçevede, Ras Laffan ve Mesaieed Sanayi Bölgeleri’nin yanısıra; Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (Qatar Science and Technology Park) ve Katar Finans Merkezi (Qatar Financial Center) kurularak, teknoloji ve finans alanlarında yabancı yatırımcıların bu iki “serbest bölgede” yüzde 100 yabancı sermayeli şirket kurarak faaliyet göstermelerine imkan tanınmıştır.

Bu arada, 2022 yılında yapılacak dünya futbol şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Katar, bu organizasyonla güçlü ekonomik yapısını taçlandırmıştır. Bunun sonucunda ise inşaat sektöründeki ivmenin daha da artacağı beklenmektedir.

Ekonomide beklentiler: 2022 dünya futbol şampiyonasının beraberinde getirdiği fırsatlar nedeniyle, metro ve 200.000 kişilik nüfusu barındırması planlanan Lusail gibi büyük projelerin hızlandırılması gündeme gelmiştir. Ayrıca, şampiyona için yapılacak orta ve büyük ölçekli 9 adet yeni stadyumun yanısıra, Katar 2030 vizyonu www.gsdp.gov.qa kapsamında gerçekleştilecek olan metro, Katar-Bahreyn köprüsü, Doha Limanı ve çeşitli karayollarının yapımı gibi büyük ölçekli projeler ile çok sayıda üstyapı 2017’ye kadar tamamlanacaktır.

Katar hakkında gerekli bilgiler ve ihale ilanları, web sitesi www.ctc.gov.qa üzerinden incelenebilir.