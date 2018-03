Yusuf Akgün, Afrika'nın yükselen ülkesini anlattı: ETİYOPYA

Ülkede ‘Ethio-Türk Uluslararası Sanayi Şehri’ yatırımını gerçekleştiren Akgün Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akgün, “Avrupa standartlarında hukuk, gelişen altyapı ve ülkenin yatırımcıya sağladığı teşvikleri kaçırmayın” diyerek Etiyopya’ya yatırımcı çağırıyor.



Afrika’nın boynuzu olarak bilinen Kuzeydoğu Bölgesi’nde yeralan Etiyopya, 2 bin 500 yıllık tarihinde sömürülmemiş nadir ülkelerden biri olarak kıtanın gelişime açık yüzünü temsil ediyor. Daha önce Habeşistan (Köleler Ülkesi) ismiyle bilinen Etiyopya günümüzde kalkınmanın motoruna ekonomiyi yerleştirmiş bir ülke. Çinli, Avrupalı ve Türk yatırımcıların gözde ülkelerinden biri olan Etiyopya’yı bölgeyi en iyi bilen Türk yatırımcı Yusuf Akgün ile konuştuk.

Yusuf Akgün, İkitelli OSB’nin kurucularından biri ve yaklaşık 30 yıldır projede üst düzey görevler almış bir isim. Aynı zamanda İkitelli Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifi (İSKOBİR) ile ESKOOP Sanayi Sitesi’nin kurucu başkanlığı görevini yürütüyor. Akgün, İkitelli OSB’nin 2004 yılına kadar Başkan Vekilliği görevini de üstlenmişti.

Yusuf Akgün ‘Ülkeye korkarak giden’ ve 1992 yılından bu yana ülkede önemli yatırımlar gerçekleştiren bir girişimci. Ülkenin insanından, kültürüne, ekonomik gelişiminden sıkıntılarına kadar her türlü bilgiyi aldığımız Akgün ile hikayenin başına gidiyor ve girişimlerinin nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştiğine bakıyoruz.



İkitelli’nin proje olarak ihracı

Yusuf Akgün, 2008’in Kasım ayında Etiyopya’dan Türkiye’yi ziyarete gelen Oromia Eyalet Başkanı Abadullah Gemeda’nın isteğiyle İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ni gezdirir. Gemeda, İkitelli başarısından etkilenerek böyle bir projenin ülkesinde olmasını ister. İkili arasında OSB kurulması için bir ön protokol imzalanır. Özel bir OSB kurulmasına karar verilir ve 3 bin 500 hektarlık arazi üzerinde yeralacak yatırım için; arazi alım çalışmaları, tahsis, planlama gibi teknik çalışmaların anlaşmaları 2012 tarihinde sonuçlanır. Akgün İnşaat, Etiyopya için önemli olan projenin geliştirici firma adı altında sorumlusu olur.

Yusuf Akgün, bedeli ödenerek araziyi Etiyopya Hükümeti’nden 2013 Mart ayında 80 yıllığına teslim aldıklarını ve 17 Nisan 2013 tarihinde de OSB’de şantiye mobilizasyonu, altyapı ve fabrika inşaatlarının yapımına başladıklarını duyuruyor. Ethio-Türk Organize Sanayi Bölgesi’nde arsalar 80 yıllığına sanayiciye kiralanıyor. Sanayi şehrinde ise anaokulu, üniversite, sağlık ve tıp fakültesi, teknopark, alışveriş merkezi, gümrük, lojistik, fuar alanları residance konut alanları gibi sanayi şehri için gerekli olan tüm yapılar bulunuyor. OSB’de yaklaşık 1 milyon kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Akgün, şu bilgiyi veriyor: “Bu proje, Etiyopya Hükümeti’nin en önemli projelerinden birisidir ve Hükümet’in büyük desteğiyle kurulmuştur. Etiyopya Hükümeti projeyi her safhasında takip etmekte ve Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşturduğu ofiste güvenlik dahil, bütün işlemlerin ek bir merkezden yapılmasını sağlamaktadır. Etiyopya, Afrika’nın en güvenli ülkelerinden biridir.”



Korkarak gitti, dev yatırımı aldı

Yusuf Akgün, Etiyopya’ya ilk gittiğinde çekinceleri olduğunu, hatta biraz korktuğunu itiraf ediyor. İlk gidişinde mevsimin yağmurlu zamana (Haziran-Temmuz-Ağustos) denk gelmesi de bölgeyi gezmesine engel olmuş. Çok fazla bir şey görmeden İstanbul’a dönüşünde ise ikinci seyahati planlamaya başlamış. 2. gidişinde ise 11 gün boyunca aynı zamanda ülkenin başkenti olan Addis Ababa’yı A’dan Z’ye gezmiş. Akgün, Etiyopya’yı tarif ederken insanının Türkler gibi misafirperver ve sıcakkanlı olduğunun altını çiziyor. Ülke 1.2 milyon kilometrekarelik bir yüzölçüme sahip. Afrika denilince susuzluk hep ön plana çıksa da; Etiyopya’da Abay olarak bilinen Nil Nehri doğuyor ve ülkeyi kuzeybatıdan keserek yaklaşık 800 kilometrelik yol alıyor. Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin en önemli özelliği ise güvenliğin en üst seviyede sağlanması. İç çatışmaların olmadığı ülkenin sosyal yaşantısı ise laik ve demokratik bir yapıda. Akgün, herhangi bir Avrupa ülkesinden farksız bir hukuk sistemleri olduğunu hatırlatıyor.



Yatırımcının avantajı büyük

Ülkenin ekonomik gelişimi ise yatırımcı için cazip. Yusuf Akgün, neden Etiyopya sorumuza şu yanıtı veriyor: “Afrika’nın en güvenli ülkesi. Genç nüfusu var. Enerji ucuz. Düşük faizli uzun vadeli teşvik kredileri var. Gelir Vergisi muafiyeti 2 yıldan 7 yıla kadar. Yatırımcının getirdiği inşaat malzemesi, makine ve ekipmanları gümrük vergisinden muaf. Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta gümrük vergisi ve kota muafiyeti mevcut. Afrika Birliği ülkelerine yapılan ihracatta düşük vergi oranları uygulanıyor. Yerel Ortaksız şirket kurabilme hakkı tanınıyor. Yatırımların garanti edilmesi ve korunması sözkonusu. Yabancı yatırımcı karını kendi ülkesine gönderebiliyor.”

Etiyopya’da bürokrasi sorunu yok. Sanayileşme oranı GSYİH’nın yüzde 12’sine tekabül ediyor. Devlet, büyük yatırımların ana yüklenicisi konumunda. Ülkede özel müteşebbis sektör yeni yeni oluşuyor. Ülkenin; eğitim, sağlıkta geri kalmışlığı bu alanda önemli bir yatırım potansiyelini ortaya koyuyor.

Yusuf Akgün, ülkede 6 eyaletin bulunduğunu belirterek öncelikli yatırım alanlarını ise şöyle detaylandırıyor: “Tekstil, Deri ve Deri Mamülleri, İlaç Sanayi, Metal Endüstrisi, Şeker ve Şekerli Ürünler, Kimyasal, Tarım ve Tarım Ürünleri, Ambalaj Sanayi, Madencilik, Enerji, Turizm ve Bilişim-İletişim Hizmetleri.”

Teşviklerin sağlanması noktasında yerli ve yabancı yatırımcılar arasında hiçbir ayrımcılık yapılmıyor.

Etiyopya’nın en önemli zenginlikleri arasında madenlerinin de ayrı bir yeri var. Zira ülkede altın rezervlerinin yanısıra dokunulmamış kömür ve petrol yatakları yeralıyor.



Konaklama Türkiye’den pahalı

Etiyopya’da tarım önemli bir yatırım alanı. Her türlü tropikal meyve yetişiyor. Ülkeye gidecek yatırımcıların özellikle hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Yusuf Akgün, bölgeye özgü haşerelere dikkat çekerek meyvelerin iyi yıkanarak yenilmesi önerisinde bulunuyor. Türk yatırımcılara bir diğer önerisi ise yanlarında peynir götürmeleri. Zira ülkede süt bulunsa da süt ürünleri üretilmiyor.

Etiyopya’da konaklama Türkiye’ye göre pahalı. Günlüğü 50 dolar ile 600 dolara kadar konaklanacak oteller bulunuyor. Ulaşımda; kara, hava ve demiryolu gelişim aşamasında. Hükümet altyapıya büyük önem veriyor.

Kültürel farklılıkları sıkıntı olarak algılamamak gerektiğini dile getiren Akgün, Etiyopya’da da Türkiye’de olduğu gibi düğün ve cenaze merasimlerinin önemli olduğunu kaydediyor. Ayrıca ülkede veresiye kavramı hiç bulunmuyor. Herkes nakit iş yapıyor. Ülkenin ekonomik olarak Türkiye’den 40-60 yıl daha geri olduğunu hatırlatan Akgün, Türkler’e ise ülkede sempati ile yaklaşıldığını söylüyor.

Nedeni ise şu imiş: “Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome, Türkiye’de 8 yıl Büyükelçilik yapmış. Türkiye’yi ve Türkleri seven bir lider. Ayrıca Türk Hava Yolları her gün direkt uçuş düzenliyor. İki ülke arasında ticaret anlaşmaları var.”



YARARLI ADRES

Bole Subcity Kebele:05 House No:077 Addis Ababa/ETHIOPIA

Tel: +25116 181113/14 Faks: +25116 181112

İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi Sosyal Tesisler A1 Blok No:4 Başakşehir/İSTANBUL

Tel: +90 212 549 50 00-01 Faks: +90 212 549 50 08

e-mail: etic@akgungroup.net