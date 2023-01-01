Akçansa’nın Biyoçeşitlilik Proje Yarışması’nın kazananları açıklandı

Akçansa’nın, üniversite öğrencileri tarafından maden sahalarının biyolojik değerini artırmayı amaçlayan projeler üretilmesi amacıyla düzenlediği Biyoçeşitlilik Proje Yarışması ikinci kez gerçekleşti.

Yarışmaya tüm Türkiye’den 30’a yakın proje katıldı ve 3 proje finale kaldı. Biyoçeşitlilik Proje Yarışması’nın birincileri İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Berke Olcaysoy, Galip Can Güçlü, Nedim Hacıosmanoğlu oldu. İkinciliği Gazi Üniversitesi’nden Sena Kurtulmuş, Ezgi Okumuş, Dr. Nurcan Uzel kazandı. Üçüncülük ödülünü ise 18 Mart Üniversitesi’nden Mustafa Eray Bozyel, Prof.Dr. Sezginer Tuncer, Prof.Dr. Ahmet Gönüz aldı. Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, “Biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistem yönetimi konusunda 2020’yi sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasına aldık” dedi.