Ankara’da sanayi-üniversite işbirliğine akademik katkı; ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim ve araştırma vizyonuyla 1997 yılında Ankara’da kurulan Atılım Üniversitesi, sanayi yoğun projelere ağırlık vererek girişimci gençler yetiştirmeyi hedefliyor. 601 akademisyen ve 8 bin 188 öğrenciye ulaşan Atılım Üniversitesi’nde; bu yıl Teknopark ve Hangar Projeleri ağırlık kazanıyor.

Atılım Üniversitesi, 15 Temmuz 1997 tarihinde Ankara’da Atılım Vakfı tarafından kuruldu. 38 lisans ve 2 ön lisans programı ile eğitim veren üniversitede; Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, İşletme, Mühendislik, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Atılım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Abdurrahim Özgenoğlu, eğitim ve araştırma odaklı bir eğitim kurumu olarak faaliyet yürüttüklerini, 601 akademisyen ve 8 bin 188 öğrenciye ulaştıklarını aktarıyor. Özgenoğlu, eğitim sektöründeki iddiasını; “Günün ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış müfredatı teknolojik olarak en güncel laboratuvar imkanlarıyla uygulayan, bilimsel gelişmeleri uluslararası verilerden İngilizce olarak takip edebilecek, kendine her alanda güveni olan, girişimci gençler yetiştirmek” diye açıklıyor. Özgenoğlu,şunları söylüyor: “Üniversiteler esas itibariyle eğitim vermek için kurulur. Ancak, eğitim üniversitelerin faaliyet alanlarından sadece biridir. Eğitim yanında araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bilimsel değer yaratılması ve bunun teknolojik gelişime adaptasyonu, dolayısıyla ülkenin gelişimi açısından da katmadeğer yaratması gerekmektedir. Üniversitelerin bulunduğu çevreye; sosyal, kültürel, sportif, ekonomik katkıları da bulunmaktadır.”



Üniversite-sanayi işbirliğinde iddialı

Atılım Üniversitesi bünyesinde 2005 yılında kurulan ve 2013 yılında yeniden yapılandırılan Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO), üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme konusunda çok önemli görevler üstleniyor. Sanayicilerin taleplerini ve akademisyenlerin projelerini eşleştirerek ülke ekonomisine de katkı sağlayacak büyük bütçeli ve önemli projeler bu vasıtayla geliştirilip yürütülüyor. Yine üniversite bünyesinde, KOSGEB ile işbirliği içerisinde sürdürülen, KOSGEB ATILIM-TEKMER’de 8 işlik bulunuyor. Ticarileşme potansiyeli bulunan projeleri yürüten ve girişimci ruhu olan akademisyenler buralarda Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Rektör Özgenoğlu, “Hem öğrencilerimiz hem de araştırmacılarımızın kullandıkları 120 laboratuvarımızdaki bilimsel çalışmalarda, özel sektör ve kamu alanında yapılan işbirlikleri çerçevesinde yürütülen araştırma projelerinin payı büyüktür. Üniversitemizdeki bölümlerin büyük çoğunluğunu teknik alanlar oluşturmaktadır. Zaten bu nedenle 120 laboratuvarın çoğu, öğrencilerin uygulamalı eğitim alarak mezuniyet sonrasında ihtiyaç duyacakları pratik altyapıyı oluşturmak amacıyla kurulmuştur” açıklamasını yapıyor.

Atılım Üniversitesi’nde mevcut 40 bölümün 28’inde eğitim dili olarak İngilizce kullanılıyor. Özgenoğlu, “Mezuniyet sonrasında gerek istihdam açısından global bir çalışma alanı yaratabilmesi, mezunlarımızın kendi alanları ve başka alanlarla ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri izlemeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri açısından İngilizce eğitim önemli bir altyapı sağlamaktadır” diyor.



Öğrenci odaklı eğitim

Atılım Üniversitesi’nde öğrenci odaklı eğitim sistemi kullanılıyor. Özgenoğlu, ‘LAP’olarak adlandırılan ‘Lisans Araştırma Projeleri Programı’nın öğrenci odaklı olduğunu belirterek, şu bilgileri veriyor: “Bu program lisans seviyesinde öğrencilerimize ilk günlerden itibaren araştırma yapma yeteneği ve merakını aşılamak amacıyla hazırlanmış ve öğrencilerin ilk yıllarda hocalarıyla birlikte ve takımlar halinde çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Her yıl iki yüzden fazla öğrencinin yararlanmakta olduğu bu programda öğrencilerin çalışacağı özgün araştırma projeleri için öğretim elemanlarına ve gerekli niteliklere sahip öğrencilere de maddi destek sağlanmaktadır. Bu program içerisinde sanayi ile işbirliğini teşvik eden, öğrencilerin sanayi deneyimi kazanmasını destekleyen ‘Sanayi Destekli Lisans Araştırma Projeleri’ önem arz etmektedir.”



Teknopark ve Hangar tamamlanmak üzere

Atılım Üniversitesi, 2005 yılında kurulan ve 2013 yılında yeniden yapılandırılan Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO), fikirden ürüne giden süreçte, araştırmacı ve girişimci akademisyenlere ve öğrencilere iş geliştirme-yürütme destekleri sunuyor. Aynı zamanda Ankara’da bulunan 5 üniversite ile birlikte OSTİM bünyesinde kurulmuş olan OSTİM-EKOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu ortaklarından biri olduklarını belirten Özgenoğlu, “Yeşil ve çevreci teknolojilerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla kurulmuş olan bu yapıdan, önümüzdeki yıllarda önemli projelerin çıkacağı, uluslararası düzeyde pazarlanabilir ürünlerin geliştirileceği değerlendirilmektedir” diyor. Üniversite bünyesinde gerçekleşecek yeniliklere ilişkin de bilgi veren Özgenoğlu, “Önümüzdeki yıl Portsmouth Üniversitesi ile ortak Petrol Mühendisliği Bölümü’nün açılması çalışmaları yürütülmektedir. 2015-2016 akademik yılı itibariyle Pilotaj ve Maliye Bölümlerimiz’e ilk öğrencilerimizi aldık” diye konuşuyor. Üniversitenin fiziki altyapısına ilişkinde bilgi veren Özgenoğlu, yenilikleri şöyle anlatıyor: “Yerleşkemiz Ankara’nın eğitim üssü olarak tanımlanabilecek, birçok eğitim kurumunun bulunduğu ve giderek gelişmekte olan yerleşim alanlarından İncek’te yeralmaktadır. Binalarımızın yapımı tamamlandı. Ancak gelişen öğrenci potansiyeline daha iyi şartlarda eğitim sunmak amacıyla bu yıl Hazırlık Okulumuz için yeni bir bina yapılmasına karar verildi. Yapımı sürüyor. Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun teorik eğitimlerini pratikle güçlendirmeleri amacıyla kendi alanında tek olan ve Esenboğa Havaalanı’nda yeralan Hangar Projemiz tamamlanmak üzeredir. Bunlar dışında Kalkınma Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi’nin ortak eseri olan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi yine yerleşkemiz içinde bulunmaktadır.”