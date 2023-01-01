Bayiler sertifikalandırılıyor

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Turkcell Akademi ortaklığında Turkcell bayilerine yönelik sertifika programı düzenleniyor.

Sertifika programına 81 ilden, tamamı Turkcell bayi sahibi olan toplam 280 kişi katılacak. İşletmeler sertifika programı boyunca vizyoner liderlik, aile şirketlerinde kurumsallaşma, müşteri ilişkileri yönetimi, güvenlik, dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler ve etkili iletişim gibi önemli ders başlıklarını öğrenecekler. 6 eğitmen eşliğinde haftada 3 gün gerçekleştirilecek programın amacı bayilerin de kendi içlerinde kurumsallaşmasının ve dünyada değişen yönetim anlayışına uyum göstermesinin sağlanması. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek.