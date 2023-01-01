Bilkent Üniversitesi Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi

Bilent Cyberpark'ta düzenlenen temel atma töreninde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık konuşma yaptı:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Yeni başarı hikayesinin temelini oluşturacak bilim ve teknolojidir. Türkiye bütün enerjisini Ar-Ge ve inovasyon alanına odaklayarak bilgi toplumu olma ve bilgi ekonomisi oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Tıp, mühendislik, fizik, moleküler biyoloji ve psikoloji gibi alanlarda çalışma yürüten yerli ve yabancı bilim insanlarının görev yapacağı Bilkent Üniversitesi Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi’nin Bilkent Cyberpark’ta düzenlenen temel atma törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdullah Atalar, hayırsever İş Kadını Aysel Sabuncu ve diğer yetkililer katıldı. Merkez’de, özellikle beynin öğrenme yeteneği üzerinde araştırmalar yapılması, elde edilen sonuçların eğitim sisteminde yeni kapılar aralaması bekleniyor.

Bakan Işık, Aysel Sabuncu’ya teşekkür ederek, Türkiye’nin dünya ile yarışır seviyede olmasının önemine dikkat çekti:”Dünya inter disiplin çalışması yapan üniversitelere yöneldi. Bilkent’in bu merkezle birlikte dünyada inter disipliner çalışma yapan üniversiteler arasındaki yerini çok daha pekiştireceğine inanıyorum. Özellikle kurulduğundan bugüne kadar 22 tane ABD patenti almış olan Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rözenans Araştırma Merkezi (UMRAM) bu merkeze taşınarak, araştırma imkanlarını da önemli ölçüde arttıracak. UMRAM arttırılmış imkanlarıyla beyin hastalıklarının tanı ve yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmaları başarıyla yürütecek.”Bakan Fikri Işık, TÜBİTAK’ın çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi: “TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyo Teknoloji Enstitüsü bünyesinde kanser tedavisine yönelik yerli ilaç geliştirilmesi, biyo sensör geliştirilmesi, kanamayı durdurucu biyo malzemelerin geliştirilmesi gibi önemli projeleri yürütüyor ve destekliyoruz. TÜBİTAK’ta depresyon ve intiharların genetik faktörlerle ilişkisini araştıran bir projeyi de başlatıyoruz.” Bakan Işık, Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesi yazmasının zamanının geldiğini söyledi: “Yeni başarı hikayesinin temelini oluşturacak bilim ve teknolojidir. Türkiye bütün enerjisini Ar-Ge ve inovasyon alanına odaklayarak bilgi toplumu olma ve bilgi ekonomisi oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor.”

Bakan Işık, “Artık üniversitelerin Ar-Ge’den dolayı hocaların elde ettiği gelirden Gelir Vergisi almayacağız. Döner sermaye kesintisini makul düzeye indirdik.

100 liralık değer üreten bir üniversite hocası bunun 85 lirasını alabilecek. 21 Nisan’da yürürlüğe giren düzenleme ile Ar-Ge ve inovasyon sonucunda elde edilen fikri mülkiyet hakkının değerlendirilmesinden dolayı oluşan Kurumlar Vergisi’nin yüzde 50’sinden vazgeçtik.”

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdullah Atalar ise 25 Nisan 1953’te iki biliminsanının Amerikalı James Watson ve İngiliz Francis Grek’in DNA adı verilen bütün canlılarda bulunan molekülü anlattıkları makaleyi Natura Dergisi’nde yayınladıklarını hatırlatarak, molekülün içindeki dört değişik amino asidin sıralamasının o canlının içindeki kodu oluşturduğunu anlattı. Atalar, bu kodun canlının varlığını belirlediğini, bu keşfi yapanların Nobel ödülü aldıklarını kaydetti.

Hayırsever İş Kadını Aysel Sabuncu, merkezde çalışacak insanların beynin nasıl çalıştığını ilk defa ortaya çıkartan bilim insanları olacağına inandığını ifade etti.

Bilkent Üniversitesi ElektrikElektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ergin Atalar, merkezin tüm bilim insanlarına açık olacağını söyledi.