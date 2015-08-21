Geleceğinizin Yönünü Kültür'le Belirleyin

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları toplam 17 farklı ön lisans programı ile öğrencileri emin adımlarla sektöre hazırlıyor.

Bilgi, uygulama ve yaratıcılığın iç içe olduğu programlar ile dinamik, çağdaş ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İKÜ İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları, öğrencilere proje üretme ve yönetme konusunda bilgi ve beceri sahibi olma şansı veriyor. Ön lisans programlarının ders içerikleri, teorik bilginin pratik deneyimle bütünleştiği bir eğitim anlayışıyla iş dünyasının gereksinimlerine göre hazırlanıyor. Sektörün başarılı firmaları ile işbirliği içinde dersler uygulamalı yapılarak, staj, istihdam olanakları sağlanıyor. Böylece mezun öğrenciler sektörün talep ettiği donanımlı bireyler olarak iş yaşamında da başarılı performans gösteriyor.

İKÜ Meslek Yüksekokulları’nda; işletmecilik alanının önde programlarından Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, İşletme Yönetimi, Lojistik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Hava Lojistiği, Moda Tasarımı programlarının yanısıra teknik gereksinimlere cevap verecek nitelikte olan Bilgisayar Programcılığı, Uçak Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Çocuk Gelişimi, Radyo ve Televizyon Teknolojisi ön lisans programları da bulunuyor. Ayrıca bu yıl Optisyenlik ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği programlarını da eğitim yolculuğuna ekleyerek farklı alanlarda da söz sahibi bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyor.

İki farklı yeni program ile eğitim ağını genişletiyor: İKÜ İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları, bu yıl ilk kez öğrenci alımı yapılacak olan Optisyenlik ve Sağlık Kurumları işletmeciliği programları ile eğitim ağını genişletti. Optisyenlik programı, optisyenlik paket programlarını kullanabilen girişimci ve yenilikçi optisyenler yetiştirmeyi amaçlarken Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programı ile de sağlığa yönelik kamu, üniversite, özel hastane vb. kurum ve kuruluşlarda yöneticiler yetiştirmek hedefleniyor. Optisyenlik programı YGS 1, Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı ise YGS 6 puan türü ile ek kontenjan döneminde öğrenci alımına devam ediyor.

İşletmecilik MYO’da ikinci öğretim programları: Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret ve Lojistik programlarına ek olarak bu yıl Moda Tasarımı programı da ikinci öğretim programları arasında yerini aldı. Özellikle çalışan adayların iş planlarını kolaylaştıran ön lisans programları, örgün öğretim ile aynı alt yapı ve şartlara sahip olarak öğrencilerin eğitim görmesine olanak sağlıyor.

Sektörle işbirliği içinde proje üretme gücü: İKÜ İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları’ndaki birçok program önemli sektör temsilcileri ile başarılı projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar ayrıca sosyal sorumluluk projeleri ile de birleşiyor. Geçtiğimiz aylarda Moda Tasarımı programı tarafından Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen “Moda’nın Şehir Defteri” adlı defile “Alp Şen İyilik Projesi” yararına düzenlendi ve basında büyük beğeni gördü. Defile, iyilik projesine destek olarak sosyal sorumluluk bilinçlendirilmesine de katkı sağladı.

Erasmus öğrenci staj hareketliliği: Erasmus staj hareketliliği ile her yıl birçok öğrencimiz yurt dışında staj yaparak mesleki eğitim ve çalışma deneyimi kazanma olanağı buluyor.

DGS ve İKÜ’de çift ana dal yapma imkanı: Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile alanlarına yönelik lisans programlarına geçebilmekte ayrıca eğitimlerini yurt dışında sürdürmek isterlerse anlaşmalı olan Fort Hays State University (ABD), Ball State University (ABD) ve Centennial College’da (Kanada) lisans tamamlama şansına sahip. Böylece 2 yıllık ön lisans diploması üstüne 4 yıllık lisans diploması alınabiliyor.

Dikey Geçiş Sınavı ile İKÜ Lisans programlarına geçen ve gerekli koşulları sağlayarak başarılı olan öğrenciler ise okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde de eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Uygulamayı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler iki ayrı lisans diploması almaya hak kazanıyor. Böylece iki farklı bölümden mezun olma şansı yakalıyor.

Ek tercih döneminde de farklı burs olanakları ve ilk tercih indirimi devam ediyor: İKÜ İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları programlarında %100, %50 %25 olarak burs olanakları bulunuyor. ÖSYS bursları ön lisans programlarında 4 yıl koşulsuz ve azami eğitim süresince kesintisiz olarak uygulanıyor.

Ön lisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden yerleşenlere %15 ilk tercih indirimi ek tercih döneminde de devam ediyor. Ayrıca; 1’inci sıradan itibaren hiç ara vermeden İKÜ’yü tercih edip bu tercihlerinden kaçıncıya yerleşirse yerleşsin %15 ilk tercih indirimi alabilecek.

Ek yerleştirme tercih dönemi 15-21 Ağustos tarihleri arasında: İstanbul Kültür Üniversitesi 15-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ek yerleştirme döneminde İncirli Yerleşkesi’ndeki tanıtım masalarında uzman öğretim kadrosu aday öğrencilere bilgi verecek. Aday öğrenciler kontenjanlar, programlar, burslar hakkında detaylı bilgi sahibi olacak.