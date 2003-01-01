İstanbul Aydın Üniversitesi Nitelikli eğitim nitelikli insanın adresi

İstanbul Aydın Üniversitesi, kurulduğu 2003 yılından bu yana ‘Türkiye’de ilk 5, dünya genelinde ise ilk 100 üniversite arasına girme’ hedefiyle çalışıyor. Üniversite-sanayi işbirliğinde Türkiye’nin örnek kurumlarından biri olan üniversitenin mezunlarını işe yerleştirme oranı yüzde 83.6.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yadigar İzmirli, “Üniversitemiz, önümüzdeki dönemlerde de Türkiye’nin akademik birikimine, ekonomik gücüne, iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacaktır” diyor.

Çağdaş dünyanın örnek üniversitesi olma misyonuyla 2003 yılında sektöre adım atan İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye’nin eğitim kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor. Bugün 16 Fakülte, 3 Enstitü ve 3 Meslek Yüksekokulu’nda 35 bin öğrencisini mezun edip iş hayatına kazandıran Üniversite’nin, halihazırda 39 bin öğrencisi, 3 bine yakın öğretim elemanı ve idare personeli bulunuyor.

Toplam 177 bölüm ve programda eğitime devam eden İstanbul Aydın Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılında 8 yeni bölüm daha açıyor. Üniversite’nin Eğitim Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi bünyesinde İngilizce eğitim verecek İnşaat Mühendisliği, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alacak Arapça Mütercim Tercümanlık, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunacak Yeni Medya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alacak Eczane Hizmetleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde hizmet verecek Gıda Teknolojisi, Spor Yöneticiliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarına, farklı puan türlerinden, önemli bir kısmı yüzde 100 burslu olmak üzere toplam 400’e yakın sayıda yeni öğrenci alınacak. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini; çağdaş değerlerle donanmış, kendini geliştirme yolunda eleştirel ve etik düşünme yeteneğini kazanmış lider kişilikli bireyler olarak yetiştirmeyi kendine ilke ediniyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yadigar İzmirli, “Hedef olarak ‘Türkiye’de ilk 5, dünya genelinde ise ilk 100 üniversite’ arasına girmeyi hedefleyen Üniversitemiz, önümüzdeki dönemlerde de Türkiye’nin akademik birikimine, ekonomik gücüne, iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacaktır. Üniversitemiz; ‘bilgiyi inovatif yaklaşımlarla katmadeğerli ürüne dönüştürmek’ misyonu uyarınca uygulamalı eğitim felsefesini benimsemiş ve bu felsefenin ülkemizdeki ilk ve en etkin yöntemini hayata geçirmiştir” diyor.

Bu bağlamda üniversite bünyesinde bulunan 29 uygulama ve araştırma merkezi, toplam sayısı 165’e varan uygulama laboratuvarları ile öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgi birikimini pratiğe dökerek pekiştirme imkanı sağlıyor. İzmirli, üniversite bünyesinde bulunan ve Nobel ödüllü ünlü bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyan Teknoloji Merkezi’nin her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü aktarıyor. İzmirli, şu bilgileri veriyor: “Prof.Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezi, mühendislik eğitim ve öğretimi için bütüncül bir yaklaşımı ele alan örnek ve entegre bir araştırma kompleksidir. Merkez bünyesinde yer alan, inşaat mühendisliğinden mekatroniğe, moleküler biyolojiden elektroniğe kadar mühendisliğin çok çeşitli dallarında yararlanılan 15 laboratuvarımızın yanında, bünyemizde bulunan Temel Tıp Bilimleri laboratuvarları ise sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizin çalışmalarına hizmet etmek üzere donatılmıştır.”



Yerinde uygulama öğrenciye avantaj sağlıyor

Üniversite-sanayi işbirliğinin iddialı kurumlarından biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenim gören her öğrenci, mezun oluncaya kadar en az 3 dönem boyunca, Bologna Süreci’ne de dahil edilmiş olan “Yerinde Uygulama” dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorunda. Yerinde Uygulama dersi; öğrencilerin diğer laboratuvar ve teorik derslerinin yanında haftanın bir gününü de firmalara giderek orada gözlem yaparak iş süreçlerine dahil olmaları anlamına geliyor. İzmirli; “Bu dersin ana kazanımı, öğrencilerimizin üniversite öğrenimleri boyunca ileride profesyonel birer temsilcisi olacakları sektörleri yakından tanımaları ve kariyer planlarını daha sağlıklı oluşturabilmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin mesleki görgü ve becerilerini artırmaları ve işe hakimiyetleri sebebiyle mezuniyet sonrasında işverenlerin öncelikli tercih ettiği adaylar haline gelmektedirler” diye konuşuyor.

Üniversitede yerinde uygulama yöntemi 2004 yılında oluşturulan Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü’nün sorumluluğunda sürdürülüyor. Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, bu amaçla 80 bini aşkın kurum ve kuruluşla ‘‘Çözüm Ortaklığı’’ ilişkisi kurarak öğrencilerine uygulama fırsatı sunuyor. İzmirli, şu noktaya dikkat çekiyor: “Mezunlarımız üniversitenin sunduğu yüksek kalitede, uygulamalı ve iş dünyasıyla iç içe yürütülen yükseköğretim süreci nedeniyle mezuniyet sonrasında yüzde 83.6 işe yerleşme oranıyla neredeyse iş garantili bir yükseköğretim hizmeti alıyor.”



AB’de geçerli diploma veriyor

İstanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Konseyi’nin vermiş olduğu diploma eki ve uyguladığı Avrupa Kredi Transfer Sistemi sayesinde öğrencilerine Avrupa Yükseköğretim Bölgesi’nde geçerli bir diploma sunuyor. Ayrıca üniversite bugün 100’den fazla ülkede 450 üniversiteyle öğrenci ve akademik personel değişiminin yanı sıra teknoloji transferi, ortak proje ve araştırmalar yürütme gibi birçok konuda işbirliği sergiliyor. Üniversite, bundan başka 102 ülkeden 3.500 uluslararası öğrenciye evsahipliği yapıyor. Yadigar İzmirli, “Üniversitemizin eğitim sektörüne getirdiği rekabetçi anlayış, Türkiye’ye yabancı öğrencilerin gelmesini sağladığı gibi ülke için Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve nitelikli insan gücü ihracatının da artmasına katkı sağlamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye’nin bölgesel bir eğitim üssü haline dönüştüğü, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü ihraç ettiği bir ülke olma hedefi için çalışmaktadır” bilgisini veriyor.

İzmirli, Türkiye’de yükseköğretim seviyesi ve kalitesinin son yıllarda büyük bir aşama kaydettiğini hatırlatarak, görüşlerini şöyle aktarıyor: “Üniversite sayımızın artmasının yanında, bu üniversitelerde verilen eğitimin kalitesinin de katlanarak artması, eğitime gönül vermiş olan bizleri sevindirmektedir. Bundan sonrasında ise üniversitelerimizin araştırma-geliştirme faaliyetlerine verdiği ağırlığı artırması ve inovatif yaklaşımlarla niş ve spesifik alanlara yönelmesi, bu alanlarda uzmanlaşması, Türkiye’nin yükseköğretim düzeyini daha da yukarılara taşıyacaktır. Sözgelimi tıp, mimarlık ya da teknoloji gibi alanlardaki eğitimde uzmanlaşmış üniversitelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de yurtdışındaki örnekleri inceleyebilir, bu örneklerin uygulanması için bu alanın en önemli isimlerini ülkemizde ağırlayarak fikirlerine başvurabiliriz.”

Türkiye’nin bir akademik yılda en çok sosyal ve bilimsel etkinlik gerçekleştiren vakıf üniversitelerinden biri olarak göze çarpan İstanbul Aydın Üniversitesi, yıl boyunca binden fazla akademik seminer, konferans ve panel ile birçok festival, şenlik gerçekleştiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi ayrıca eğitim hayatı boyunca çeşitli akademik, insani ve sportif başarılara imza atan öğrencilerine yüzde 100’e varan oranlarda ve yasal eğitim süresi boyunca kesilmeyen burs imkanları sunuyor.