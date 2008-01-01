İstanbul Şehir Üniversitesi’nin iddiası; Donanımlı kampüs, nitelikli öğrenci

Öğrencilerini eğitim gördükleri alanda çağın ilerisinde bir donanıma kavuşturmak iddiasıyla eğitim veren İstanbul Şehir Üniversitesi, dikkat çeken akademik kadrosunu 4 bin 600 öğrencisiyle buluşturuyor.

Üniversite ayrıca 2017-2018 akademik yılında öğrencilerini ‘Gelecek ŞEHİR’de, ŞEHİR Dragos Kampüste’ sloganıyla yeni kampüsünde karşılamaya hazırlanıyor.

Gerçek bir “vakıf üniversitesi olma” hedefiyle yola çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kuruldu. O günden bu yana özgün, katılımcı, evrensel ve özgürlükçü perspektifiyle öğrencileri geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlama iddiasını taşıyan İstanbul Şehir Üniversitesi, 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu ile hizmet veriyor. Ayrıca bünyesinde 22 lisans, 12 önlisans, tezli ve tezsiz seçenekleriyle 23 yüksek lisans ve 3 doktora programı bulunan üniversitede toplam 256 akademisyen ve 176 idari çalışan ile yüzde 15’i uluslararası olmak üzere toplam 4 bin 600 öğrenci eğitim alıyor.



İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Peyami Çelikcan, 2017-2018 akademik yılında, Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsü’ne taşınacaklarını açıklayarak, şu bilgileri veriyor: “Kartal sahilinde, 410 dönümlük geniş ve yemyeşil bir arazi üzerinde konumlanan Dragos Kampüsü, Türkiye’nin en fazla yeşil alana sahip kampüslerinden biri olacak. Yaklaşık 40 futbol sahası büyüklüğündeki kampüsümüzde, karbon salınımını minimuma indirmek amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak yerleşkemizi de bisiklet kullanımına uygun olarak inşa ettik. Böylece en çevreci ulaşım yolu olan bisiklet kullanımını hem öğrencilerimiz hem de akademik kadromuz nezdinde teşvik edeceğiz. Ayrıca Dragos Kampüsü’nde de bilimsel çalışmalara uygun bir ekosistem yarattık. Kampüste mühendislik bölümlerine hitap edecek pek çok laboratuvar kurulacak. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için kurulacak laboratuvarların yanı sıra Psikoloji Bölümü için laboratuvarlar ve İletişim Fakültesi için çok nitelikli stüdyo alanlarımız olacak. Psikoloji ve Machine-Learning laboratuvarlarımız hizmet verecek laboratuvarlardan bazıları.”



Yeni bölümler açılacak

Çelikcan, üniversitedeki yenilikleri aktarırken bölüm ve fakültelere ilişkin ise şunları açıklıyor: “İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altında açılan Ekonomi lisans programına 2017-2018 akademik yılında ilk defa öğrenci kabul edeceğiz. Ekonomi bölümü kadrosuna katılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Eski Üyesi ve Para Politikası Kurulu Eski Üyesi Prof.Dr. Ahmet Faruk Aysan, ŞEHİR öğrencilerine bilgi birikimini ve tecrübelerini aktaracak. Meslek Yüksekokulu’nda ise ‘İnşaat Teknolojisi’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ ve ‘Sosyal Hizmetler’ adı altında 3 yeni önlisans programı ilk öğrencileriyle buluşacak.”



Tersine beyin göçünü savunuyor

İstanbul Şehir Üniversitesi, tersine beyin göçünün en önemli savunucularından. Bu nedenle üniversitenin öğretim üyelerinin büyük bölümü doktoralarını ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde tamamlamış ve yurtdışındaki üniversitelerde görev yapmış akademisyenlerden oluşuyor.



Çelikcan, “ŞEHİR’in öğretim üyeleri, verdikleri özenli eğitime ek olarak ürettikleri projelerle de yarının ‘Türkiye’sine katkıda bulunuyorlar. ŞEHİR olarak hedefimiz, öğrencilerimize uluslararası bir ortamda, farklı kültürlerle etkileşim içinde bir akademik eğitim sunmak. Bu kapsamda üniversitemiz halen 80 ülkeden 750’nin üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor” diye konuşuyor.



Peyami Çelikcan, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin iddiasını; “Öğrencilerimizi eğitim gördükleri alanda çağın ilerisinde bir donanıma kavuşturmak” olarak açıklıyor. Bu iddiayı fiziksel ve akademik imkanlarla desteklediklerini ve öğrencilere uluslararası bir akademik ortam ve kültürel etkileşim imkanı sunmayı hedeflediklerini anlatan Çelikcan, “Bu amaçla kuruluşunun ilk yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi almaya hak kazanmış, ikinci yılında ise Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu ilk seferde kabul edilmiş bir üniversite olarak; 21 ülkeden 59 üniversite ile Erasmus Değişim Programı konusunda işbirliğimiz bulunuyor” diye konuşuyor.



ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi (ŞEHİR TTO), İstanbul Şehir Üniversitesi’ni farklılaştıran önemli yapılardan biri. Araştırma programlarına destek veren ŞEHİR TTO, üniversite bünyesinde bulunan farklı fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezlerindeki araştırma projelerinin planlama, girişim, geliştirme, destek, yönetim ve değer aktarımını sağlamak için eşgüdümlü olarak çalışıyor. Çelikcan, “ŞEHİR TTO’nun yoğun çalışmalarıyla 2016 yılında üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde en girişimci ve yenilikçi ilk 50 üniversite arasında 15. sırada yer aldık. Kurumsal anlaşmalar, endüstriyel ilişkiler, bireysel ve ortaklı projeler, ürün, süreç ve iş çevresine yönelik yenilikler, teknoloji transferi, fikri mülkiyetin geliştirilmesi ve yönetimini de ŞEHİR TTO yapıyor” diyor.



INVEST İstanbul ile girişimciliği destekliyor

Sadece öğrencilerine değil, girişimcilere de destek vermek amacıyla Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdikleri INVEST İstanbul projesine dikkat çeken Peyami Çelikcan, “Yaklaşık bin proje sahibi arasından seçtiğimiz 20 girişimciyi potansiyel yatırımcılara hazırlamak için onlara hızlandırılmış bir eğitim programı sunduk. Türkiye’de henüz yeterince gelişmemiş olan yatırım ortamı sebebiyle; 20 girişimci ekip, 18 bin melek yatırımcının ve 4 binin üzerinde girişim sermaye fonunun bulunduğu finans merkezi Londra’da, iş modellerini yatırımcılara aktararak finans desteği arayacaklar” açıklamasını yapıyor. Çelikcan ayrıca geleceğin profesyonellerini ve akademisyenlerini yetiştirmek için Beşeri Bilimler, Sosyal ve Doğa Bilimleri ile Mühendislik alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları üst düzey araştırma teknikleri ile koşulsuz bir şekilde desteklediklerini duyuruyor.