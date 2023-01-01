Kıbrıs’ta eğitimin referans noktası: Lefke Avrupa Üniversitesi Vakıf-Devlet statüsünde kurularak

26 yılı geride bırakan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), yükseköğretimde referans noktası olmayı hedefliyor. Üniversite; öğrenci sayısındaki ciddi artış, güçlendirilen kampüs alt yapısı, akademik kadro, yeni açılan fakülte, yüksekokul ve bölümleriyle en iyi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Üniversitenin kaliteli eğitimi MÜDEK ve EUR-ACE ile sertifikalanıyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kıbrıs Bilim Vakfı tarafından 1990 yılında ‘Vakıf-Devlet’ statüsünde kuruldu. Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulduğu ilk yıldan itibaren tüm bölümlerine denklik aldı. Mevcutta 7 bin öğrencisi bulunun LAÜ’de; 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 30 ön lisans, 46 lisans, 21 yüksek lisans, 9 doktora programı bulunuyor. LAÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lefke Avrupa Üniversitesi’nin son yıllarda hızlı bir gelişim süreci yaşadığını belirterek, “Üniversitemiz; öğrenci sayısındaki ciddi artış, güçlendirilen kampüs alt yapısı, akademik kadro, yeni açılan fakülte, yüksekokul ve bölümleriyle en iyi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor” diyor. 26. yılını geride bırakan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yükseköğrenimde referans noktası olmayı amaçladığını; bu noktada bu hedef doğrultusunda istikrarlı büyümesini sürdürdüğünün altını çizen Yükselen, şu bilgileri veriyor: “Büyüme planları çerçevesinde bu yıl YÖK’ten 8 ön lisans, 5 lisans, 2 yüksek lisans programına onay aldık. Bu yeni programlarla üniversitenin program sayısının son üç yılda 52 programdan 112 programa yükselerek yüzde 115’lik bir büyüme sağladık. Aynı dönem içerisinde program sayılarındaki artışa paralel olarak öğrenci sayısı da 3000’li rakamlardan Ekim ayı itibarı ile 8000’li rakamlara ulaşarak yüzde 167’lik bir artışın sağlanması hedefleniyor. Üniversitemizde sadece yeni program açmak ve öğrenci sayısını artırmakla kalmayarak teknik altyapıyı daha da güçlendirerek öğrencilerin deneyim edinmelerine olanak sağlıyoruz.”



LAÜ’nün kaliteli eğitimine EUR-ACE etiketi

Geliştirilen laboratuvar ve teknik alt yapı, genişletilen akademik kadro ve yeni açılan bölümlerin öğrenci artışının sağlanmasında LAÜ’yü olumlu yönde etkilediğini ve yüksek puanlı başarılı öğrencilerin tercihlerini Lefke Avrupa Üniversitesi yönünde kullandığını aktaran Yükselen, üniversitenin akademik kalitesinin bu yönde gelişim gösterdiğini kaydetti. LAÜ’nün kaliteli sürdürülebilir büyümesinin önünü açma adına akreditasyon süreçlerine önem verdiğini belirten Yükselen, bu bağlamda mühendislik fakültesine bağlı bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile inşaat mühendisliği bölümlerine Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonunun alındığını duyuruyor. İlgili bölümlere MÜDEK Akreditasyonu’nu almanın yanısıra uluslararası üst düzey mühendislik progamları denetleme ve kalite sertifikası olan EUR-ACE etiketini de aldığını belirten Yükselen, lisans programlarından mezun olan öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin EUR-ACE etiketi sayesinde Avrupa ve tüm dünyadaki ilgili sektörlerde geçerlilik göreceğine vurgu yapıyor.



LAÜ öğrencilerine çift alma fırsatı

Yükselen, İngiltere’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Bradford Üniversitesi ile çift diploma anlaşmasının yapıldığını dile getirerek şu bilgileri veriyor: “Akademik işbirliği çerçevesinde ‘Çift Diploma Programı’na iktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde yeralan ekonomi, bankacılık ve finans, uluslararası ilişkiler; mühendislik fakültesi bünyesinde ise bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümleri dahil oldu. Anlaşma kapsamında LAÜ öğrencilerine ülke dağılımına göre burs, yüksek şeref bursu ve LAÜ’ye özel burs olmak üzere çeşitli burs imkanları da sunuluyor” bilgisini veriyor.

LAÜ’de öğrenci memnuniyeti baz alınarak akademik ve mesleki eğitimlerin yanısıra öğrenci kulüpleri çatısı altında öğrencilerin yeteneklerine uygun olarak sosyal-kültürel etkinlikler gerçekleştirme olanakları sağlanıyor. Yükselen, öğrenciye güvenli kampüs yaşamı sunulduğunu, devlet vakıf üniversitesi olma avantajı ile de öğrenci adaylarına çeşitli burs ve indirimler sağlandığını belirtiyor. Yükselen, LAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uygun fiyatlı üniversitesi olduğuna da dikkat çekiyor.



LAÜ’nun imkanları

Burs İmkanları: ÖSYM Bursu (yüzde 50, yüzde 75, yüzde 100), Tercih Sırası Bursu (tüm bölümleri ilk sırada tercih edip yerleşen öğrencilere yüzde 50, ikinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere ise yüzde 25 burs), Akademik Başarı Bursu, Teşvik Bursu, Spor-Kültür ve Sanat Bursu, Özel Yetenek Bursu, Özel Paket Bursu, Öğretmen Çocukları Bursu, Kardeş ve Eş İndirimi, Şehit ve Malul Gazi Çocukları Bursu, DGS Bursu, TSK ve Emniyet Mensuplarına Yönelik Burs, TC Yurtkur Bursu.



Yurt Olanakları: Üniversite yurtları (1 akademik yıl eğitim + 3 kişi / 2 kişi / tek kişilik oda + 3 öğün yemek), KYK Yurtları ve kampüs çevresinde özel yurtlar.



Ücretler:

- Hukuk Eğitim Ücretleri: Yıllık 18.000 TL

- Lisans Eğitim Ücretleri: Yıllık 14.200 TL

- Önlisans Eğitim Ücretleri: Yıllık 12.600 TL

- Özel Paket Bursu : Yıllık 16.500 TL



(1 akademik yıl eğitim ücreti + 3 kişilik yurt + 3 öğün yemek) (Özel paket bursu, Tarih, Bankacılık ve Finans, Kamu Yönetimi, Radyo Televizyon ve Sinema, Peyzaj Mimarlığı, İngilizce Öğretmenliği-ELT, Turizm İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonomi, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümleri’ne uygulanmaktadır.)