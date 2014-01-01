MEF Üniversitesi; “Öğrenmeye Sınırsız Özgürlük”

“Gelecek 100 yılı şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmek” vizyonuyla hareket eden MEF Üniversitesi, “Flipped Classroom”, “3+2” ve “3+1” uygulamalarıyla Türkiye’de akademi dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Eğitim, taşımacılık, medya, sigortacılık, enerji, sanayi ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren ve 17 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Arıkanlı Holding, MEF Eğitim Kurumları’ndaki başarı ve deneyimlerini yükseköğretim düzeyinde MEF Üniversitesi ile taçlandırdı. İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı tarafından Mayıs 2012’de kurulan MEF Üniversitesi, eğitim-öğretimi değiştiren modeliyle fark yaratıyor. 107 kişilik akademik kadrosuyla 513 öğrenciye eğitim-öğretim veren ve eğitim dili İngilizce olan MEF Üniversitesi, bu yıl 750 öğrenci alarak, öğrenci sayısını 1263’e yükseltecek. İlk öğrencileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan MEF Üniversitesi’nde Eğitim, Hukuk, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık olmak üzere toplamda 5 fakülte ve 15 bölüm bulunuyor.

Flipped Classroom: MEF Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Şahin, üniversitenin vizyonunu “Gelecek 100 yılı şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmek” sözleriyle çiziyor. Şahin, “Öğrenmeye Sınırsız Özgürlük” sloganıyla MEF Üniversitesi’nin, dünyadaki 900 yıllık geleneksel üniversite eğitim sistemi yerine, dijital teknolojinin hayata egemen olduğu bir dünyada, “Y” kuşağı ve 2020’lerin üniversite öğrencisi olacak “Z” kuşağının ve sonrasının eğitimini amaçlayan, dünyada da yeni yeni yaygınlaşan “Flipped Classroom” eğitim-öğretim sistemi uygulaması ve farklı seçeneklerdeki lisans programlarıyla dünya yükseköğretimine yenilikler getirme ve öncülük etme hedefiyle kurulmuş, profesyonel, lider ve girişimci yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim ve araştırma kurumu olduğunu belirtiyor.

Muhammed Şahin, MEF Üniversitesi’nin algısı farklı çalışan yeni nesillerin karşısına, bugüne kadar ki öğrenme yöntemlerini değiştirmek, eğitim-öğretimi yeni nesile uygun hale getirmek, sınırları yok ederek niteliklerini artırmak için yola çıktığını vurguluyor: “MEF Üniversitesi Türkiye’de ve dünyada üniversite düzeyinde ‘Flipped Classroom’ eğitim-öğretim modelini üniversite düzeyinde tüm programlarında uygulayan dünyada ilk ve tek üniversitedir. Öğrencilerinin tam potansiyellerine ulaşmaları için en uygun ortamı sağlamaktadır. MEF Üniversitesi, değişime tepki vereni değil, değişimi gerçekleştireni yetiştirecektir. MEF Üniversitesi, öğrencileri, akademisyenleri, mezunları ve çalışanlarıyla birlikte Türkiye’de ve dünyada yaşadığı yüzyılın gerekliliklerine yanıt verebilen bir üniversite olma vizyonunu gerçekleştirecektir.”

Flipped Classroom’da ders nasıl işleniyor?: Öğrenci derse gelmeden 1 hafta önce, özel stüdyoda öğretmeni tarafından hazırlanan ders videosunu izliyor, anlamadığı konularla ilgili soruları öğretim üyesine iletiyor. Derste anlaşılmayan konularla ilgili öğretim üyesinin de desteğiyle öğrenciler gruplar halinde kendi aralarında konular anlaşılana kadar tartışıyor. Sonra öğrenci gruplarına güncel bir problem veriliyor ve çözüm bulmaları isteniyor. Derste hem öğretim üyesi hem de öğrenci aktif. Bu eğitim modelini anlatmaları için yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden davetler aldıklarını belirten Şahin, eğitim sistemini tersyüz eden bu modeli tüm bölümlere yayacaklarını ifade ediyor: “Ders videolarımızı da bir havuz oluşturarak tüm dünya ile paylaşacağız.”

Muhammed Şahin, MEF Üniversitesi’nin girişimcilik, inovatif düşünce ve yaratıcılığı önplanda tutan, küresel ve yerel katmadeğer yaratabilen bir üniversite olmayı hedeflediğini açıklıyor: “MEF Eğitim Kurumları, 1972’den bu yana eğitimde yeniliklerin, farklılıkların ve kalitenin simgesi oldu, başardıklarıyla Türkiye eğitim sistemine birçok katkıda bulundu.”

Eğitimde yeni yaklaşımlar; 3+2 ve 3+1: MEF Üniversitesi’nin 2014 ÖSYS sonucunda kayda dönüşümde yüzde 10’luk başarı diliminden (ilk 100.000 başarı sıralaması) yerleşme oranında tüm vakıf üniversiteleri arasında İstanbul 2.’si ve Türkiye 3.’sü olduğunu aktaran Şahin, Flipped Classroom’un yanısıra MEF Üniversitesi’nin diğer ilklerinden de sözediyor: “MEF Üniversitesi, 3+2 modelini tüm programlarında uygulayan, tamamı yabancı okutmanlardan oluşan İngilizce Hazırlık Programı’na sahip Türkiye’de ilk ve tek üniversitedir.

İngilizce’de çok iddialıyız. MEF Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Programı’nda tüm kaynakları dijital (e-ders kitapları, dijital kütüphane, on-line okuma, yazma, dinleme ve konuşma alıştırmaları, on-line ödevler ve sınavlar) olan ve tamamını ücretsiz olarak öğrencilerinin kullanımına sunan Türkiye’de ilk ve tek üniversitedir.” Şahin, isteğe bağlı her bölüm için 3+2 eğitim modelinde lisans ve yüksek lisansın birarada olduğu bilgisini veriyor: “İlk 3 yıl MEF’te lisans eğitimi, 4. yıl yurtdışında anlaşmalı üniversitede lisans eğitimi ve 5. yıl yurtdışında anlaşmalı üniversitede yüksek lisans eğitimi. MEF’ten lisans, yurtdışından işbirliği yaptığımız üniversitelerin birinden yüksek lisans diploması. Yüksek lisans kendi alanında olabileceği gibi farklı alanlarda da olabiliyor.”

Muhammed Şahin, 3+1 modeliyle 3 yılda lisans+1 yılda tezsiz yüksek lisans olanağı sunduklarından da sözediyor: “Lisans programını 3 yılda tamamlamış öğrenci, giriş koşullarını karşıladığı takdirde 4. yıl içinde yüksek lisans derslerini alarak tezsiz yüksek lisans diploması alabiliyor.”

Muhammed Şahin, “Eğitim sistemimiz tamamen yaratıcılık üzerinedir, yaratımcı girişimciler yetiştirmeyi hedefliyoruz” diyor ve MEF Üniversitesi’nin eğitim ve araştırmanın birarada olacağı bir üniversite olacağını, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gelecek hedefleri arasında bir teknokent ve mucit merkezi kurma hedefleri bulunduğunu dile getiriyor.

Şahin,“Üniversitemiz, İstanbul’un finans ve ticaret merkezi olan Maslak’ta, İTÜ Metro İstasyonu’na yürüme mesafesinde. Kütüphanemizde 50 bin kitap ve 115 bin elektronik kitap bulunuyor. Kampüs metro arasında sürekli ücretsiz ring hizmetimiz, yemekhane ve kafeteryaların yanısıra kampüsümüzün hemen yanında bulunan sanat, kongre ve kültür merkezi UNIQ Istanbul içerisinde konser alanı, alışveriş ve kültür-sanat merkezleri, kongre merkezi, ofisler, müze ve sergi alanı var” diye konuşuyor.

Geleceğin mucitleri MEF Üniversitesi’nde yarıştı

MEF Eğitim Kurumları tarafından Türk ve yabancı lise öğrencileri arasındaki genç araştırmacıları desteklemek ve onları daha fazla bilimsel araştırmalara yönlendirmek amacıyla düzenlenen “24. Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu. MEF Üniversitesi’nde sergilenen projeler arasında, Türkiye’den fizik alanında Kuleli Askeri Lisesi, kimya alanında İzmir Özel Türk Fen Lisesi ve biyoloji alanında Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri birincilik, yarışmaya yurtdışından katılan projelerden fizik alanında Litvanya, kimya alanında Slovenya, biyoloji alanında ise Bulgaristan birincilik ödülü aldı.