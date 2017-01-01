Nitelikli öğrenci hedefledi yüzde 100 burs verdi; BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

Beykoz Üniversitesi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun geçmişi üzerine inşa ettiği yenilikçi yapısı ile 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.