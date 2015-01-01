PTT A.Ş., Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine imza attı

176. kuruluş yıldönümünü kutlayan PTT A.Ş., e-ticaret alanındaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşımak, hizmet çeşitliliğini artırmak ve personelini de çağın gerekleri doğrultusunda bu iş süreçlerine hazırlamak için Boğaziçi Üniversitesi’nden “E-Ticaret Yönetimi” konulu eğitim almaya başladı.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik şunları söyledi: “Projelerimizde başarı sağlamanın yegane şartının, yetişmiş, eğitimli personel olduğu gerçeğinden yola çıkarak personelimizin eğitimine önem veriyoruz. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret hızla büyüyor. Şöyle ki; dünya B2C e-ticaret rakamları 2015 yılında 1.67 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup bu yılki rakamların yaklaşık 2.1 trilyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye rakamları ise 2015 yılında 24.7 milyar TL gerçekleşmiş olup 2016 yıl sonu itibariyle bu rakamların yaklaşık 31 milyar TL düzeylerine ulaşması bekleniyor.”