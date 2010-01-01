Sanayinin ve Ar-Ge’nin merkezinde eğitimiyle fark yaratacak Bursa Teknik Üniversitesi

Türkiye’nin beşinci teknik üniversitesi olarak kurulan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), sanayinin gereksinimlerine göre eğitim-öğretim ve Ar-Ge çalışmalarına yön veren, yüksek teknoloji ürünleriyle markalaşmış çözümler üreten modern bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi ve Türkiye’nin beşinci teknik üniversitesi olarak 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksekokul ile 2010 yılında kuruldu. BTÜ, toplumun beklentilerini karşılayan bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değerler üreten, araştırmacı kimliği ile öne çıkan bir dünya üniversitesi olmayı hedefliyor. Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olmak üzere üç fakültesini aktif hale getiren BTÜ, bugün 15 ayrı bölümde 2.000’in üzerinde lisans öğrencisine uygulama ağırlıklı, üst düzey yükseköğrenim hizmeti veriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir, “BTÜ, yeni bir üniversite olmasına rağmen, 2016-2017 sonuçlarına göre bölüm kontenjanlarının tümünü doldurmayı başarmış az sayıdaki devlet üniversitelerinden biri olmanın ve Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda öğrenci almanın gururunu yaşamaktadır” diyor. Karademir, araştırmacı ve yenilikçilik ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, akademik olarak donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmenin BTÜ’nün öncelikli hedefi olduğunu açıklıyor.

BTU-SAN, teknokentin temellerini atacak

Araştırma üniversitesi olan BTÜ bir ‘Teknik Üniversite’den beklenildiği gibi sanayinin gereksinimlerine göre eğitim-öğretim ve Ar-Ge çalışmalarına yön veren, yüksek teknoloji ürünleriyle markalaşmış çözümler üreten modern bir merkez olma yolunda ilerliyor. Sanayi işbirliği çalışmalarının daha profesyonel düzeyde yürütülmesi amacıyla Temmuz 2015’te Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BTU-SAN) kurulduğunu açıklayan Karademir merkezin amacını ise şöyle anlatıyor: “Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerinde bölgesel bir merkez olmak ve bölgedeki firmaların teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

BTU-SAN Müdürü Doç.Dr. Ece Ünür Yılmaz’ın ‘InnoWomEnt-Innovative Women Entrepreneurs of the Future-Geleceğin Yenilikçi Kadın Girişimcileri’ başlıklı proje önerisi Avrupa Birliği’nden 180 bin Avro hibe almaya hak kazanmıştır. Avrupa Birliği Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenecek ve Ekim 2016’da başlayacak olan projenin amacı; yüksek teknoloji ürünleri tasarlayabilecek yetkinlikte kadın mühendis adaylarına proje ortağı uluslararası kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteren yüksek teknoloji başlangıç şirketlerinde uygulamalı öğrenim görme imkanı sağlamak ve yenilikçi girişimciliği teşvik etmektir. Projenin nihai hedefi ise; AB’nin önde gelen kuluçka merkezi/teknokentlerinden olan I3P-Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino (İtalya) ve Technopark Gliwice (Polonya) ile geliştirilen stratejik ortaklık kapsamında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayarak Bursa Teknik Üniversitesi Teknokenti’nin kurulması ve yüksek teknoloji girişimlerini destekleyen başarılı bir merkez olması için yol haritasının oluşturulmasıdır.”

Kaynak projeden yaratılıyor

Karademir, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda bilgi ve teknoloji üretecek araştırmacılar yetiştirmek amacıyla kurulan enstitülerde kayıtlı lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci sayısının 2016-2017 Güz dönemi itibariyle 432’ye ulaştığını söylüyor. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 17 farklı programda yüksek lisans ve 6 farklı programda doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 3 farklı programda yüksek lisans ve 1 programda doktora eğitimi veriliyor. BTÜ; 94 öğretim üyesi (2 yabancı uyruklu), 1 öğretim görevlisi, 71 araştırma görevlisi, 32 okutman (9 yabancı uyruklu), 12 uzman olmak üzere toplam 210 akademik personelle hizmet veriyor. Üniversite, akademik personel başına düşen 10 lisans ve 2 lisansüstü öğrenci sayısıyla eğitim ve öğretimde kaliteden ödün vermek istemiyor.

Bursa Teknik Üniversitesi’nin uzman kadrosu; ‘Makine, Otomotiv ve Taşıt Teknolojileri, Enerji ve Savunma, Robotik ve Mekatronik, Medikal Teknolojiler, Metalurji ve Malzeme, Polimer ve Teknik Tekstiller, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, Otomasyon ve Bilişim, Biyoteknoloji ve Gıda, Mimarlık, İnşaat ve Şehir Planlama, Orman Bilimleri ve Teknolojileri, Biyokompozit, Orman Ürünleri ve Mobilya, Uluslararası Ticaret ve Lojistik/İşletme’ alanlarında araştırmalar yürütüyor. Araştırma çalışmalarının çoğunun projelendirilmiş olduğuna dikkat çeken Karademir, kuruluşlarından bu yana öğretim üyelerince tamamlanmış ve sürdürülmekte olan 80’in üzerinde bilimsel proje ile üniversiteye sağlanan dış kaynağın bugüne dek 10 milyon TL’ye ulaştığını açıklıyor. Üniversitede Tofaş, Renault, Valeo, Eti Maden, Er-Metal, Borçelik, Durmazlar Makina ve İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği gibi kuruluşlarla bölümler bazında protokoller ve proje danışmanlığı sözleşmeleri imzalanarak ortaklıklar geliştiriyor.

Önceliği robotlar ve akıllı sistemler

BTÜ, “Robotlar ve Akıllı Sistemler” konusunda öne çıkan bir eğitim, bilim ve araştırma merkezi olmanın yanısıra mevcut akademik kadrosu ve laboratuvar altyapısını güçlendirerek bu alanda Türkiye’nin Sanayi 4.0 devrimine adaptasyonu için katkı sağlamayı hedefliyor. Karademir, “Üniversitemiz, yıllık 5 milyon TL yatırım ortalaması ile laboratuvar ve cihaz sayımızı sürekli arttırarak uygulamalı eğitim ve Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmektedir” diyor.

Karademir, tüm bunlarla birlikte BTÜ’de 2016-2017 akademik yılından itibaren ‘Projelendirilmiş Endüstriyel/Sektörel Eğitim Paketi’ ile tüm öğrencilerin, 4 senelik araştırma ağırlıklı lisans eğitim programının yaklaşık 8 ayını staj+çalışma olarak sanayide/sektörde geçirmeleri sürecini kapsayan ve mezunlarını iş hayatına hazırlayan yenilikçi bir yükseköğretim modelini devreye aldığını duyuruyor. BTÜ’de 2016-2017 Akademik yılında; Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi altında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi altında ise Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ilk kez öğrenci aldı. Bununla birlikte 2017 yılı ve sonrası için yeni bölümlerin açılmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.