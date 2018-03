TOBB ETÜ, ilk 100’ü hedefliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), eğitim yatırımı olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), iş dünyasının nitelikli işgücü açığını ‘ortak eğitim modeli’yle karşılıyor.

Ortak Eğitim Programı kapsamında 1800’ü aşkın firma ve kurumla anlaşma imzalanarak Türkiye’nin her yerine ve yurtdışına öğrenci gönderiliyor.

Türkiye’nin en geniş sivil toplum örgütü olan TOBB’un eğitim sektöründeki en önemli markası TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), dünya sıralamalarında ilk 100 arasında yeralmayı hedefliyor. 1 Temmuz 2003’te resmi kuruluşu gerçekleşen TOBB ETÜ’de halen yüksek lisans ve doktora programları dahil 5 bin 700’den fazla öğrenci eğitim alıyor ve 272 akademisyen eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunuyor. Üniversitede; 6 fakülte ve 23 bölümde lisans eğitimi veriliyor. Üniversitede ayrıca 2 enstitüde 13 yüksek lisans ve 6 doktora programı bulunuyor.

TOBB ETÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Şahin, “TOBB ETÜ kurulduğu günden bu güne kadar yer geçen yıl başarısını artırarak ilerlemiştir. Bugün ülkemizdeki en iyi üniversiteler alanında sayılmaktadır. Hedefimiz, yalnızca Türkiye’nin en iyi üniversitesi olmak değil aynı zamanda dünya sıralamalarında da ilk 100 içinde yeralmaktır” diye konuşuyor. Şahin, TOBB ETÜ’nün endüstri ile iç içe teknik içeriği çok yüksek bir lisans eğitimini verilebileceğini gösterdiğini belirterek, “Şimdi bu eğitim vizyonunu lisans üstü seviyeye taşımak istiyoruz” diyor.

Türkiye’nin araştırma üssü olacak

Üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürerek Türkiye’nin araştırma üssü olmak amacıyla hareket eden TOBB ETÜ, bilimsel araştırma kapasitesini yükseltmek ve disiplinler arası çalışmalarını geliştirmek için ilk adımı 2012 yılında atmıştı.

Adem Şahin, bu amaçla yürüttükleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “Mühendislik fakültesi laboratuvarlarını ve çalışma atölyelerini tek çatı altında toplayan, 23 bin metrekarelik alana kurulan teknoloji merkezi bünyesinde farklı disiplinlerden 117 adet laboratuvar ve 13 adet tasarım atölyesi bulunuyor. Ayrıca dünyanın en büyük su türbini test ve tasarım merkezi de teknoloji merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kurulan merkez ile otomotivden sağlığa, enerjiden malzeme teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazede, disiplinler arası çalışmalar yürütülmektedir.”

Üniversite-sanayi TOBB ETÜ’de birleşti

TOBB ETÜ tarafından on yılı aşkın süredir başarıyla uygulanan “ortak eğitim modeli” öğrencilerin nitelikli yetişmesini sağlamakla birlikte üniversite ve sanayi arasında bir köprü kurarak eğitim sistemimin de iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillenmesine katkı sağlıyor. Ortak Eğitim Programı kapsamında 1800’ü aşkın firma ve kurumla anlaşma imzalanarak Türkiye’nin her yerine ve yurtdışına öğrenci gönderiliyor. Ortak Eğitim Programı’nı lisans programlarına entegre eden TOBB ETÜ bu yönüyle Türkiye’de ilk ve tek örnek olarak üç dönemli eğitim uyguluyor. Lisans programı içinde farklı zamanlarda uygulanan ortak eğitim (işyerinde tam zamanlı çalışma), yalnız öğrencilerin işi ve mesleği tanımaları değil onların uygulama yaptıkları kurumların da eğitim sistemindeki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmelerini sağlaması bakımından çift yönlü bir işbirliği kanalı niteliğindedir. Programın bu niteliği “üniversite-sanayi işbirliğini” TOBB ETÜ ile daha da ileri seviyeye taşıyarak üniversite-iş dünyası işbirliğine dönüştürüyor.

2015 yılında üniversite-sanayi işbirliği açısından atılan önemli bir adım da TOBB ETÜ’nün, Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı’na (SAYP) dahil olmak üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı öncülüğünde ASELSAN, HAVELSAN, TAI-TUSAŞ, FNSS ve STM firmaları ile protokol imzalamasıydı.

Şahin, “Savunma sanayii şirketlerinde halihazırda istihdam edilmiş ve üniversitemizde lisansüstü eğitim programlarımıza devam eden kişiler vaktinin bir bölümünü üniversitede, diğer bölümünü ise ilgili sanayi kuruluşunda geçirecek, araştırmacıların lisansüstü tez konuları, üniversite öğretim üyeleri ve ilgili sanayi kuruluşlarının yetkilileri tarafından ortak olarak belirlenecek ve yönetilecektir. Üniversitemiz öğrencilerine, eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında sürdürerek dünyayı tanıyan mezunlar vermek için öğrencilerine geniş imkanlar sunmaktadır” diye konuşuyor.

TOBB ETÜ’nün Erasmus Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği Programı kapsamında 52 üniversite veya kuruluşun yanısıra 47 üniversite veya kuruluş ile ikili anlaşması bulunuyor. TOBB ETÜ’nün, Mevlana ve Farabi Değişim Hareketliliği kapsamında ise ikişer üniversite ile anlaşması bulunuyor. 2007-2014 yılları arasında Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında, AB üyesi ülkelerdeki işyerlerine toplam 316 öğrenci yerleşti.

Uluslararası Girişimcilik’e Çin Programı

Adem Şahin, TOBB ETÜ mezunlarını diğer mezunlardan ayıran en önemli farkın 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan ortak eğitim programı ile kuruluş misyonunda yeralan girişimcilik ruhunun geliştirilmesi amacıyla kurulan Uluslararası Girişimcilik Bölümü olduğunun altını çiziyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Bölüm’de öğrenciler Rusça ve Arapça programlarından birini seçerek; bu dilleri eksiksiz olarak öğrenir ve işletmecilik, ekonomi, seçilen programın ekonomisi, kültürü, yaşam biçimi ile ilgili eğitiminin yanısıra Rusya ve Ürdün’deki anlaşmalı üniversitelerde 3 dönemini geçirir. Şahin, Uluslararası Girişimcilik Bölümü’ne yakında Çin programını da eklemeyi hedeflediklerini aktarıyor.

TOBB ETÜ kendi teknoparkını kuruyor

TOBB ETÜ’nün eğitim öğretim politikasının ana eksenlerinden birini üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi oluşturuyor. Bu doğrultuda sanayinin bugünkü ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm üretmek için firmalar ile ortak projeler geliştirildiğini aktaran Şahin, “Güncel sorun ve ihtiyaçların yanında yeni araştırma konularını sanayiye aktararak sanayiyi yüksek teknolojiye yönlendirmeye çalışmaktadır. Ar-Ge teşviklerinin en önemli unsurlarından olan teknoparklar ile ilgili üniversitemizin yatırımları şunlardır:

1- ASO Teknopark ortaklığı,

2- OSTİM Ekopark ortaklığı,

3- Konya Teknokent A.Ş. kurucu ortaklığı,

4- TOBB ETÜ İkiz Kuleler Teknoloji Merkezi A.Ş.

TOBB ETÜ İkiz Kuleler Teknoloji Merkezi A.Ş. Üniversitemizin kendi teknoparkını oluşturmak amacıyla kurulmuş olup, TOBB ETÜ Teknopark için arsa tahsisi yapılmıştır” bilgisini veriyor. Şahin ayrıca farklı illerde ticaret ve sanayi odaları ile beraber kurulacak fakülteler için yapılan anlaşmalar çerçevesinde yer ve bina tahsislerinin yapılmış olduğunu; bu konuda çalışmalara devam edildiğini paylaşıyor.