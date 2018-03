Türkiye’nin 10 Ar-Ge üniversitesi arasında: Erciyes Üniversitesi

Bir taraftan eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da bilimsel araştırma çalışmalarına, üniversite-sanayi işbirliğine, teknoloji üretimine büyük gayret gösteren Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin 10 Ar-Ge üniversitesinden biri oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammet Güven, “Erciyes Üniversitesi araştırma alanında Türkiye’de önemli projelere imza atmaya devam edecektir” dedi.

Adını 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’ndan alan Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi olarak kuruldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında kurulan Kayseri İşletme Fakültesi, Erciyes Üniversitesi'nin ilk fakültelerini oluşturdu. 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını alan üniversitenin bugün toplam 18 fakülte, 3 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 7 enstitü, 6 bölüm, 39 araştırma merkezi ve 1350 odalı gelişmiş bir uygulama hastanesi bulunuyor. Eğitim gören öğrenci sayısında 65 bine ulaşan üniversitede 2 bin 207 akademik personel bulunuyor.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammet Güven, üniversitede bir tarafta eğitim-öğretim çalışmaları sürdürülürken bir taraftan da bilimsel araştırma çalışmalarına, üniversite-sanayi işbirliğine, teknoloji üretimine büyük gayret gösterildiğini açıklıyor. Üniversitedeki 39 araştırma merkezinde; nano teknolojiden enerji dönüşüm sistemlerine, ilaç uygulamalarından aşı geliştirmeye, medya-din araştırmalarından kariyer yönlendirmeye kadar hemen her alanda araştırma yapılıyor. Üniversitenin araştırma kimliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tescillendiğini ve YÖK’ün belirlediği 10 araştırma üniversitesi içerisinde Erciyes Üniversitesi’nin yer aldığını hatırlatan Güven, “Şimdi bize düşen görev üniversitemize tevdi edilen araştırma kimliğini, başta tüm akademisyenlerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz ve tüm şehre anlatmaktır. Araştırma kimliği ile eğitimin kalitesinden ödün vermeden mevcut projelerimize hız vermek, yeni projeler üretmek ve daha da önemlisi Türkiye’nin 2023 hedefine bilimsel anlamda her türlü katkıyı vermektir. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz” dedi.



Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesi içerisinde yer almalarının üniversiteye katkıları olacağını ifade eden Güven, “Biz bu katkıları bilimsel araştırmalara daha çok destek ve eğitimde ağırlığın lisansüstü ve doktora programlarına yoğunlaşması şeklinde bekliyoruz. Olay daha yeni, verilecek destekleri hep birlikte göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki; Erciyes Üniversitesi araştırma alanında Türkiye’de önemli projelere imza atmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı. Araştırma merkezlerine birkaç ekleme daha yapmayı planladıklarını anlatan Güven, bilimsel araştırmaların tabanını oluşturan temel bilimlere yönelik bir araştırma merkezi olacak Doğa Bilimleri Merkezi’ni kuracaklarını duyuruyor.



Üniversite-sanayi işbirliği Kayseri’nin kökenlerinde

Erciyes Üniversitesi’nin üniversite-sanayi işbirliğini Türkiye’de en iyi yürüten üniversitelerden biri olduğunu iddia eden Güven, gerekçesini ise şöyle detaylandırdı: “Çünkü Kayseri şehri, gerek mülki idaresi, gerek yerel yönetimleri, gerek kurumları, gerek sanayisi, gerek sivil toplum kuruluşları, oda ve dernekleriyle uyum halindedir. Şehrin gelişimi adına herkes üzerine düşen vazifeyi yerine getirir. Bu gerek eğitim, gerek sağlık olsun, her alanda ortak davranış sergilenir. Bundan dolayıdır ki; Kayseri’deki sanayi üretiminin daha nitelikli hale gelmesi, teknoloji ve Ar-Ge imkanlarından daha fazla faydalanılması ve bilginin üretime dönüşmesi adına üniversite-sanayi işbirliğine yönelik adımlar uzun yıllar önce atılmış ve Erciyes Teknopark’ta projelerinin önemli bir kısmı üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.”



Erciyes tercih edilirlikte iddialı

Erciyes Üniversitesi’nin başarı sıralamasında Türkiye’de ilk 10 üniversite içerisinde yer aldığını kaydeden Güven, uluslararası sıralamaya ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Dünyanın en itibarlı sıralama sistemlerinden biri olan ve üniversiteleri araştırma ağırlıklı göstergeler daha ağırlıklı olmak üzere çok sayıda göstergeye göre değerlendiren THE sıralama sisteminde Üniversitemiz, bu sisteme 2016 yılında ilk defa girme başarısı göstermiştir. Üniversitemiz, 2016 THE Dünya Üniversiteleri sıralamasında Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 7. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer alma başarısı göstermiştir. Aynı sıralamada dünya üniversiteleri arasında ise önemli bir başarı göstererek 601-800 aralığında sınıflandırılmıştır.



41 ülkeden üniversitelerin değerlendirmeye alındığı THE BRICS & Emerging Economies 2017 sıralamasında üniversitemiz, 201-250 aralığında yer bularak önemli bir başarı göstermiştir. Aynı çalışmada üniversiteler 30 alana göre de değerlendirilmiş ve üniversitemiz 11 alanda yer alma başarısı göstermiştir.” Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanındaki başarılarının öğrenci tercihinde etkili olup olmadığını merak ediyoruz. Güven, şu yanıtı veriyor: “Tam etkili olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü öğrenciler üniversite tercihlerinde üniversitelerin başarıları ve araştırma imkanlarından ziyade, üniversitelerin bulunduğu şehrin sosyal, kültürel yapısıyla ilgilenmektedirler. Daha çok gezebileceği, daha çok eğlenebileceği, daha çok serbest zaman geçirebileceği şehirleri tercih etmektedirler. Hatta üniversitelerin bulunduğu şehrin iklim ve coğrafi yapısının da öğrenci tercihini etkilediğini söyleyebiliriz. Biz Erciyes Üniversitesi olarak üniversitemizin tercih edilebilirlikteki düzeyini artırmak için sadece üniversitemizin sosyal imkanlarını değil, şehirdeki sosyal imkanların da artırılması yönünde şehrin yöneticileri ve belediyelerle sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz.” Güven, bu konuda önemli bir yatırımı da gündemlerine aldıklarının altını çizerek üniversite kampüsünde sosyal tesis yapımına yönelik çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Güven, “Ankara’nın doğusunda Türkiye’nin en büyük kongre merkezi inşaatı da tamamlanma aşamasındadır. Önümüzdeki yıllarda kongre merkezimiz faaliyete geçtiğinde, kültür-sanat faaliyetlerine önemli katkı vereceğimizi söyleyebilirim” bilgisini verdi.



Teknopark ekosistemin önemli bir ayağı

Erciyes Teknopark’ın 2007 yılından itibaren bölgede bulunan teknoloji tabanlı girişimcilere hizmet verdiğinin, 200’e ulaşan firma sayısı ile ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınmasında aktif rol oynayarak katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilmesine öncülük ettiğinin altını çizen Güven, “Erciyes Teknopark sadece teknoloji şirketlerini bünyesinde barındıran bir yapıdan ziyade, bölgeyi de geliştirmeyi ve kalkındırmayı amaç edinmiş, bu kapsamda üniversite öğrencileri ve akademisyenler için nitelikli kuluçka hizmetleri, teknoloji transferi hizmetleri ile eğitim ve rehberlik hizmetleri sunan bir yapı oluşturmuştur” diye konuştu. Merkez bünyesinde bir girişimcinin iş fikri üretme aşamasından, ürettiği ürünü yurtdışı pazarına ulaştırıncaya kadar her aşamada hizmet ve destek sağlayacak planlı bir yapı olan Sera Kuluçka Merkezi ise 2013 yılından itibaren hizmet vererek BİGG Erciyes programı aracılığı ile teknoloji tabanlı girişimciliğe adım atmak isteyen girişimcilere 150.000 TL hibe desteği almalarına aracılık ediyor.



Bölgedeki girişimcilik ekosisteminin gelişiminde rol oynayan bir diğer önemli yapı ise Türkiye’nin öncü hızlı prototipleme atölyelerinden biri olan Lab-Erciyes. Erciyes Teknopark bünyesinde kurulan Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi girişimcilerin lisans ve patent işlemleri, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ulaşmaları ve çalışmalarının ticarileştirilmesi konularında eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunarken Anadolu’nun ilk akredite melek yatırım ağı olan ERBAN aracılığı ile de girişimcilerin yatırımcılara ulaşmasını kolaylaştırıyor.