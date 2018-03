Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde

Antalya’nın ilk vakıf üniversitesi olan Uluslararası Antalya Üniversitesi; kalite, özgürlük ve huzur anlayışıyla dünyaya girişimci ve lider insanlar yetiştirmek istiyor.

Araştırma odaklı eğitim politikasını benimseyen üniversitede 90 ülkeden öğrenci eğitim görüyor.Uluslararası Antalya Üniversitesi (UAÜ) Antalya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak 90 ülkeden yüzlerce öğrenciyi geleceğe hazırlıyor. Üniversite’nin Mart itibariyle yaklaşık 2 bin lisans, 200 yüksek lisans öğrencisi ve 150 akademisyeni bulunuyor. Daha ilk yılında yüzde 35 ile Türkiye genelinde oransal olarak en fazla uluslararası öğrenciye ulaşan UAÜ’de öğrenci seçimi büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cihat Göktepe, “Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin bazılarının ülke birincilikleri bazılarının ise liseyi en yüksek not ortalamasıyla bitirmişliği bulunuyor. Uluslararası Antalya Üniversitesi olarak tüm yapılanmamızı dünyanın önde gelen öğrenim modellerini titizlikle araştırarak, iş dünyasının trendlerini analiz ederek, temel öğrenci beklentilerini inceleyerek oluşturduk” diyor. Göktepe, üniversitenin coğrafi konumundan akademik kadrosuna, eğitim programından sosyal imkanlarına kadar her şeyin öğrencilerin ideallerine ve hedeflerine eksiksiz bir şekilde ulaşması için hazırladıklarını belirtiyor.

Göktepe, üniversiteye ilişkin şu bilgileri veriyor: “Küresel vizyonumuzun bir yansıması olarak Uzakdoğu'dan Amerika’ya kadar öğrenci ve öğretim elemanlarının aramıza katıldığı üniversitemiz, bölgenin uluslararası kimliğe sahip kenti Antalya’da yeralmasının birçok avantajını yaşıyor. Kampüsümüz, adeta ‘doğal İngilizce öğrenim merkezi’ halini almıştır. Yurtta kalan öğrencilerin de ‘iki yerli, iki yabancı’ kuralına göre yerleştirilmesi, kampüs dışında da İngilizce konuşulmasını kaçınılmaz kılıyor.”

Araştırma odaklı üniversite

Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nde toplam 11 bölüm bulunuyor. Üniversitenin akademik kadronun niteliğiyle önplana çıktığını aktaran Göktepe, “Araştırma odaklı bir eğitim sistemini benimseyen üniversitemizde her biri alanında en iyi eğitimi almış, 30 ülkeden akademik kadromuz, sadece teoriye değil, mesleki hayata ışık tutacak pratik donanıma da sahip bilim insanlarından oluşuyor. Eğitim kadrosunun tam zamanlı olarak kampüste bulunması, öğrencilerin rahatlıkla hocası ile birebir görüşme ve araştırma yapabilme olanağı sağlıyor” diye konuşuyor.

Rektör Cihat Göktepe, üniversitede kampüs anlayışlarının; kalite, özgürlük ve huzurla özetlendiğini belirterek, “Yaklaşık 40 öğrenci topluluğumuzla öğrencilerimizin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda sosyal faaliyetlerini destekliyor ve teşvik ediyoruz” diyor.

Araştırmanın merkezinde yenilenebilir enerji var

Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi özellikle yenilenebilir enerji alanında çalışıyor. Cihat Göktepe, Türkiye’nin ilk offshore rüzgar enerji santralleri çalışmasını yürüttüklerini konuyla ilgili Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde olduklarını hatırlatıyor. Göktepe, şu bilgileri veriyor: “Birinci aşamada projemize ortak olan Özyeğin Üniversitesi ve ODTÜ ile birlikte rüzgar ölçümlerinin yapılması ile ilgili bir proje geliştiriyoruz. İkinci aşamada ise İsveç Devleti Enerji Şirketi Statoil ve Türk su altı araştırma şirketi Derinsu ile birlikte ‘Offshore Pilot’ projesi için öngörüşmeler yapıyoruz. Sanıyoruz ki bu proje gerçekten ses getirecek ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmeyi hızlandıracak ve diğer üniversitelere örnek bir proje olacak.”

Farklı bir teknopark kurulacak

Üniversite’nin fiziki koşullarını artırma planlarının devam ettiğini ve 2017 yılında yatırımlara hız vereceklerini aktaran Cihat Göktepe, aynı zamanda benzer değil farklı bir bakış açısıyla teknopark yapılanmasına gitmek istediklerini anlatıyor. Göktepe, “Özellikle ticarileşme ve lisanslama alanlarında daha aktif olacak ve uluslararası pazarlarda ortaklıklarla bir teknopark oluşturmak istiyoruz” açıklamasını yapıyor.

Kariyer merkezi öğrenciyi geleceğe hazırlıyor

UAÜ bünyesinde geçen yıl hayata geçirilen Kariyer Geliştirme Merkezi, öğrencilere eğitim hayatı boyunca kendilerini tanımalarını, bilgi, beceri ve yeteneklerinin farkında olmaları, stajlarla iş dünyasını tanıma bilincinin oluşması hizmeti veriyor. Cihat Göktepe, üniversiteye gelen her öğrenciye Kariyer Geliştirme Merkezi’ne başvurması tavsiyesinde bulunduklarını belirterek, “Merkezimiz öğrenciyi anketler yoluyla kariyer kararsızlığı süreçlerinden geçiriyor. Bu şekilde öğrencinin geleceği ile alakalı belirsizlikleri yine kendisinin gidermesini amaçlıyoruz. Hazırlık ile birlikte beş yıllık bir süreçte öğrencimizin her alanda donanımlı, profesyonel, sosyal, ülkemizde ve dünyada istihdam edilen bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Kısacası iş aramak için kapı kapı dolaşan, yüzlerce mail göndermek zorunda kalan değil, akademik becerilerinin yanında yetkinlikleriyle de Türkiye ve dünya ölçeğinde aranan donanımlı gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz” bilgisini veriyor.