10 bin daireyle dünyanın en büyük KNX projesi: Sinpaş Altınoran

Sinpaş Altınoran Ankara’da yeni bir ilçe büyüklüğündeki projesi ile ‘Dünyanın En Büyük KNX Projesi’ olma özelliğini taşıyor.

Konforlu rezidanslarda kolaylıklar sağlayan teknolojisiyle misafirler için taksi, evin günlük temizliği için hizmetli, araç için vale, bozulan musluk için tamirci çağırılabilir, site yönetiminden gelen mesajlar dokunmatik Interra paneller üzerinden okunabilir, istendiğinde faturalar aynı ekranda yeralan akıllı menülerle ödenebilir. Proje Berker mühendisliği, estetiği ve teknolojisiyle yükseliyor.