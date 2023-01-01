216 Butik Çekmeköy: “yatır-kazan”

Çekmeköy’de hayata geçirilen 216 Butik Çekmeköy kazandırıyor...





216 Yapı tarafından İstanbul’un Anadolu yakasının en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Çekmeköy’de hayata geçirilen 216 Butik Çekmeköy daha yapım aşamasındayken değer kazandırmaya başladı. 216 Butik dört blokta 152 daireden oluşuyor. Projede farklı beğeni ve ihtiyaçlara uygun; büyüklüğü 62 metrekare ile 75 metrekare arasında değişen 1+1 daireler, 109 m2 ile 120 m2 arasındaki 2+1 daire seçenekleri bulunuyor. Butik Çekmeköy’de 3+1 daireler ise 141 m2. Projenin yüzde 70’i sosyal alanlara ayrıldı. 216 Butik’te yaz –kış kullanılabilen yüzme havuzu ve çocuk havuzunun yanı sıra gezi alanları, fitness center, sauna, açık/kapalı otopark, servis bekleme odası, çocuk oyun alanı, kamelya ve 24 saat güvenlik yer alıyor. 216 Butik, Boğaziçi ve FSM Köprüsü’ne 20 dakika, İkea, Meydan ve Buyaka Alışveriş Merkezi’ne 10 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve Üsküdar sahiline ise 20 dakika uzaklıkta konumlandı. 216 Butik, Üsküdar Çekmeköy Metrosu’na ise 250 metre mesafede bulunuyor.