Adanuspark’a hemen taşın

Adanuspark’ta kredi ödemesine bir yıl sonra başlama fırsatı...





İstanbul Anadolu Yakası’nda Kartal’da oturuma ve yatırıma hazır konut arayanlar için ideal bir seçim olan adalar manzaralı Adanuspark’a hemen taşınmak mümkün. Özelliklerine kıyasla oldukça uygun site aidatı politikası ve yüzde 1 KDV diliminde olmasıyla da fark yaratan Adanuspark’ta kredi ödemesine bir yıl sonra başlama fırsatı da sunuluyor. Adanuspark projesinde depreme karşı üst düzey önlemler alındı. Ses izolasyonu üst düzeyde gerçekleştirildi. Maximum enerji tasarrufuna dayalı bir yaz-kış konforu üretildi. Kalite standartları yüksek tutuldu. Hobi bahçeleri yaratıldı. Metroya 500 metre yürüme mesafesi bulunuyor. Adanuspark’ta 3 blokta büyüklükleri 73 ila 287 metrekare arasında değişen daire tipleri bulunuyor.