Adanuspark’ın natamam Penthouse’ları

İstanbul’un yeni cazibe merkezi Kartal’da konumlanan, yaşamın başladığı Adanuspark satışta olan 3 Penthouse’u (kral dairesi) ile lüks ve konforu birleştiriyor, standartların çok üstüne çıkıyor. Tamamlanmamış oldukları için sahiplerinin özgürce planlayabileceği 350 metrekarelik Penthouse’lar adalar ve deniz manzarasıyla değerine değer katıyor.

Bir yıl boyunca hiç ödeme yapmadan bu Penthouse’lara sahip olmak mümkün. Adanuspark’ın mevcut kampanyası ile peşinat bir yıl sonra ödeniyor, kredi taksitleri de bir yıl gecikmeli başlıyor.

Avantajlı konumu, 1+1, 2+1, 3+1, 5+1 daire seçenekleri ve uygun ödeme koşullarıyla hızla değerlenen bölgede yatırım yapmak isteyenler için projenin en üst katlarında yer alan 350 metrekarelik 3 adet Penthouse bir fırsat oluşturuyor.