Akasya Acıbadem finalist

Akasya Acıbadem, MIPIM Ödülleri’nde ‘En İyi Konut Projesi’ kategorisinde finale kaldı.





Bu yıl 23’üncü kez dünyanın en iyi gayrimenkul projelerinin taçlandırılacağı, dünyanın en büyük gayrimenkul buluşmalarından biri olarak gösterilen MIPIM Ödülleri’nde Anadolu yakasının en gözde yaşam merkezi olan Akasya Acıbadem, ‘En İyi Konut Projesi’ kategorisinde finale kaldı. Mehpare Evrenol yürütücülüğündeki Mimarlar Workshop tarafından projelendirilen Akasya Acıbadem’in ‘En İyi Konut Projesi’ kategorisinde tek Türk proje olarak finale kaldığı yarışma sonuçları 14 Mart 2013 tarihinde MIPIM kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Akasya Acıbadem 'The European Property Awards 2012'de "En İyi Yüksek Bina Mimarisi" kategorisinde “Avrupa’nın En Başarılı Projesi” seçilmişti. Ayrıca Akasya’nın en prestijli daireleri Penthouse Suites satışa çıkarıldı.