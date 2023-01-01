Akasya Acıbademe ödül

Akasya Acıbadem, Danimarka’dan Azebeycan’a, dünyanın dört bir yanından ...





Akasya Acıbadem, Anadolu yakasının yeni nesil yaşam kompleksi olan prestijli gayrimenkul buluşması MIPIM’den halk oylaması birincisi olarak döndü. Akasya Acıbadem, Danimarka’dan Azebeycan’a, dünyanın dört bir yanından finale kalan tüm projelerin yer aldığı ve 50 bin kişinin oy kullandığı Mipim “People’s Choice Awards” kategorisinde yapılan halk oylamaları sonucu 32 proje arasından birinci seçildi. Konut kategorisinde birinci olan Akasya Acıbadem’in ödülünü projenin mimarı Mehpare Evrenol ve SAF GYO Genel Müdürü Zeynep Akdilli Oral birlikte aldı.

Akasya Acıbadem’de 896 konut, 26 bin metrekarelik Central Park, 180 metre yüksekliğinde 40 katlı bir rezidans ve hepsi kat bahçeli 16 katlı yatay bir blok yer alıyor.