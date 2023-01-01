Akasya “Yeni Nesil Yaşam Kompleksi”

BREEAM sertifikası almaya hak kazanan tek proje oldu.





İstanbul Anadolu Yakası’nın alışkanlıklarını görece değiştirecek olan Akasya Acıbadem’in Kent Etabı’nın içinden, sıra dışı mimarisiyle yükselen Akasya’nın, şehrin yeni buluşma noktası olması hedefleniyor. Akasya “Yeni Nesil Yaşam Kompleksi” ve Akasya Acıbadem konut projesi, küresel atmosfer ve doğru kaynakların kullanımı, yerel sorunlara yaptığı çözümler, iç ortam ve sağlığa verdiği önem ve binanın çevreye olan uzun vadeli etkisini azaltma gibi çevreye verdiği önem sayesinde Türkiye’de bu kadar büyük bir proje ile BREEAM sertifikası almaya hak kazanan tek proje oldu.