“Ankaralı geniş mekanları sever”

Ankaralılar, tercihlerini geleneksel yapılarına uygun geniş, bol ışık alan, ihtiyaç duydukları sosyal donatı alanlarına sahip projelerden yana kullanıyor.

Ankara’da birçok başarılı inşaat projesine imza atan Zeynal Durkut ve Fevzi Akbulut ile güçbirliği yaparak kurdukları MFZ Grup’un ortaklarından Muhanver Gözüm, “Çayyolu’nun Beytepe ile birleştiği çok değerli lokasyonda projesi hızlı bir şekilde süren Allora konutlarını, Ankaralı’nın tüm geleneksel isteklerini karşılayacak şekilde inşa etmeyi kararlaştırdık” diyor.