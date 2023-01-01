Ankara’nın en temiz havası Beytepe’de

Beytepe, Ankara’nın en temiz havasına sahip bölgesi olarak dikkat çekiyor.

Çayyolu’nun Beytepe’yle kesiştiği lokasyonda inşa edilen Allora Beytepe projesini hayata geçiren MFZ Grup’un ortaklarından Muhanver Gözüm, büyükşehirlerde yaşam kalitesini düşüren sebeplerin başında stres ve hava kirliliğinin geldiğini kaydetti: “Şehrin merkezine yakın ama kirliliğine çok uzaktaki Beytepe bölgesi, temiz havasıyla sağlığa, Allora Beytepe’yle ise konfora evsahipliği yapıyor. Isı yalıtımıyla enerjiden tasarruf ediyor, çevreye salınan karbondioksit miktarını azaltıyoruz.” 7 bin 867 metrekarelik yeşil alana sahip Allora Beytepe’nin önümüzdeki yıl konut sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.