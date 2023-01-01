Aydoğanpark Tuzla görücüye çıktı

Caddebostan, Ataşehir, Erenköy, Suadiye, Moda gibi İstanbul Anadolu Yakası’nın önemli semtlerinde yaptığı A plus butik projelerle adından söz ettiren Aydoğan İnşaat, yeni projesi Aydoğanpark Tuzla’nın lansmanını Büyük Kulüp’te yaptı.

Basın toplantısında projeyi tanıtan Aydoğan Group Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aydoğan, “Anadolu Yakası’nın en iddialı projelerine imza attıktan sonra şimdi de İstanbul’un ulaşımı en kolay noktası haline gelecek Tuzla’da, AydoğanPark Tuzla projemizle yer almaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Diğer tüm inşaatlarımızda olduğu gibi Tuzla’da da Aydoğan İnşaat farkını ortaya çıkaracağız” dedi. Tuzla’nın en popüler lokasyonlarından biri olan İstasyon Caddesi’nde 19.810 metrekarelik inşaat alanında, 2 parsel üzerine inşa edilen Aydoğanpark Tuzla’da, toplamda 6 blok ve 118 daire bulunuyor. Fitness, sauna, çocuk parkı, kapalı otopark, çok amaçlı spor sahası, yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu gibi A’dan Z’ye bütün sosyal donatıların yer aldığı Aydoğanpark Tuzla’da, daireler en geç 18 ay sonra teslim edilecek.