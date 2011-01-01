Ayışığı Halting Evleri

Demir İnşaat; yatırımcı güvenini pekiştiriyor.





Projeleriyle müşterilerine son iki yılda, altının yatırımcısına kazandırdığı ortalama

yüzde 45’lik primi de geride bırakan bir kazanç sağladı.Beylikdüzü bölgesinde kullanım avantajlı konut projeleriyle faaliyet gösteren Demir İnşaat’ın Ayışığı Halting Evleri’ndeki kiralık daireler de yoğun talep görüyor. Böylece projeden yatırım amaçlı konut sahibi olanlar da kiracı bulmakta zorlanmıyor.Demir İnşaat’ın Beylikdüzü’nde yapımına Mayıs 2011’de başladığı Ayışığı Vadi Evleri ise başlangıcından bugüne kadar ortalama yüzde 60 prim getirdi. Ayışığı Vadi Evleri’nde anahtar teslimi Nisan 2013’te yapılacak.