Başakşehir-Ayazma’da lüks konutlarda konut lüksü

Emlak Konut GYO’nun Şubat 2013’te yapılan Başakşehir-Ayazma’daki 3. Etap ihalesini Özülke ve Özkar Ortak Girişimi kazanmıştı.





Projede satışlar başlıyor. Özülke-Özkar Ortak Girişimi’nin yeni projesi lokasyonu kadar, mimarisi ve sosyal yaşam alanları ile beğeni topluyor.

TEM otoyoluna birkaç dakika, Atatürk Havalimanı’na 10 dakika, ikinci köprüye ise 20 dakika mesafede olan projenin bulunduğu alanda, 11 ihtisas hastanesinin hizmet vereceği dev proje Sağlık Kent'in temelleri de bu yılsonunda atılacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın hemen yanında yer alan projeye çok yakın bir bölgeden de üçüncü köprü bağlantı yolu geçiyor. Bölgeye büyük değer katması beklenen proje iki etap, 15 blok ve bir kuleden oluşuyor. Yaklaşık 1.500 konutun yer alacağı projede 1+1'den 6+1'e her ihtiyaca ve arayışa yönelik daire tipleri bulunuyor.