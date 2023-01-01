“Bio Istanbul”da ön satışlar başladı

Proje’de Bio City Development Company (BCDco) şirketinin ...





“Bio Istanbul”, akıllı ve ekolojik yaşam için bir proje sonbaharda yapılacak konut lansmanı öncesi yoğun ilgi ve talep üzerine bekleme listesindeki misafirlerinin taleplerine ön satışla cevap veriyor.

Proje’de Bio City Development Company (BCDco) şirketinin sağlık altyapısı yatırımları vizyonu, Emlak Planlama Proje Yönetimi EPP ortaklığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ desteği ile şu en ileri teknolojik altyapı çözümleri mevcut: Enerji üretim ve su arıtma sistemleri, enerji dağılımı ve akıllı şebeke çözümleri, ev otomasyonu, enerji verimliliğini gözeten aydınlatma sistemleri ile fark yaratıyor.

İçinde bir çocuk araştırma hastanesi, yüksek kaliteli işgücü yaratacak biyomedikal Ar-Ge merkezi, üniversite, okullar, performans sanatları merkezi, mahalle meydanları, sanat merkezleri, doğal peyzajlı parklar, alışveriş caddeleri, ofisler ve yaşam alanlarını barındıran bu eko-şehir, bölgenin yeni şehir merkezi olarak planlanıyor.