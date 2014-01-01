Çukurova Tower’da fırsatlar

Kartal’da yükselen Çukurova Tower’da kaba inşaat Haziran’da bitecek





Yeni evliler, evlilik arifesindekiler, bekarlar, güvenli ve konforlu bir projede yaşamak isteyen emekliler, iş seyahatlerinde otel yerine evinde kalmak isteyen işadamları ve yatırımcıların tercihine göre geliştirilmiş bir proje olan Çukurova Tower yeni ödeme kolaylıklarıyla dikkatleri çekti. İstanbul Anadolu yakasının Levent’i olma yoluna giren Kartal’da yükselen Çukurova Tower’da kaba inşaat Haziran’da bitecek, teslimat Ekim 2014’te gerçekleştirilecek.