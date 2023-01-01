Çukurova Tower’da iki seçenekli kampanya
Çukurova Tower Anadolu yakasının öne çıkan projelerinden biri.
Adalar ve deniz manzaralı Çukurova Tower, iki alternatifli bir kampanya ile ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Çukurova Tower’da konut tutarının yüzde 25’i kadar peşinatı teslimde ödemek mümkün. Geri kalan yüzde 75’lik kısım içinse projeye özel faiz oranlarıyla ve 120 aya varan vadelerle kredi alınabiliyor. Bir diğer alternatifte ise peşinatın yüzde 5’i hemen, yüzde 30’u teslimde ödenip kalan yüzde 65’lik kısım için alınacak banka kredisi bir yıl ertelenebiliyor. Örnek daireleri ziyarete hazır olan Çukurova Tower, Ekim 2014’te teslim edilecek.