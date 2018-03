Demirli Yapı’dan Yakacık Twinstar

Her daire ve terastan zevkle izlenecek Adalarla taçlanan muhteşem panaromik deniz ve şehir manzarası, site sakinlerine özel; her yaşa, her yaşantıya uygun, özgürce kullanılabilen ferah sosyal alanları, modern mimari kültürünün sunduğu geniş metrekareli daireleri ile şekillenen Yakacık Twinstar süratle hayat bulacak.

Demirli Yapı’nın projesinde TSE ve 2007 Deprem Yönetmeliği’ne uygun inşaat teknolojisi, kullanışlı kapalı ve misafir otopark alanları, nezih dış sosyal donanımları, gelişkin iç sosyal hizmetleri, kullanışlı asansör imkanları, 24 saat deprem, yangın ve sosyal güvenlik standartları ve tedbirleri ile gelişkin su, elektrik, doğalgaz, telefon, uydu sistemi altyapısı ve jeneratör gibi kolaylıklar cazibeyi yükseltiyor.