Emaar Square iddialı geliyor

Emaar Türkiye CEO’su Ozan Balaban Emaar Square AVM’de su altı hayvanat bahçesi...





‘Dubai Akvaryumu & Sualtı Hayvanat Bahçesi’ gibi eğlence merkezleriyle her yıl ağırladığı ziyaretçi sayısını arttıran Emaar Retail LLC, benzer bir merkezi Emaar Türkiye bünyesinde Çamlıca’da yapımına başlanan ve Aralık ayında lansmanı yapılan Emaar Square’de de oluşturacak. Emaar Türkiye CEO’su Ozan Balaban “Bize göre bir AVM’de eğlence kadar eğitim de olmalı. Emaar Square AVM’de bir su altı hayvanat bahçesi, Sega ürünlerinin de bulunduğu bir oyun merkezi, ailece eğlenmeyi destekleyen bir ‘family enternaitement center’ımız, 15 ekranlı IMAX sinemamız bulunuyor” diye konuştu. Çamlıca’da yapımına başlanan Emaar Square 1.000’den fazla konut, 180 odalı beş yıldızlı bir otel ve Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden birine sahip olacak. Projenin içinde prestijli bir yere sahip Emaar Square Alışveriş Merkezi’nde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanırken, yalnızca proje sakinlerine değil, tüm İstanbullulara hizmet eden dünya standartlarında bir alışveriş ve eğlence mekânı sunulacak.