“EvOfisEv®”ler Nurol Tower’da

İş ve özel hayatını ayırmak istemeyen yatırımcılara...





Mecidiyeköy’de bulunan ve sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle hem ev, hem ofis, hem de ev-ofis olarak kullanmaya elverişli Nurol Tower, iş ve özel hayatını ayırmak istemeyen yatırımcılara, nitelikli bir iş merkezinin sunduğu ayrıcalıklarla, lüks bir residence’ın konforunu tek bir yapı içinde buluşturarak sunuyor. Beklentilere yenilikçi çözümler getiren Nurol Tower, yatırımcısına alan kısıtlaması yapmadan mekânı diledikleri şekilde kullanma özgürlüğü de sağlıyor.

