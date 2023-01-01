Florya Ekşinar konakları

Eşsiz bir deniz manzarasına sahip...





Eroğlu Gayrimenkul tarafından Florya’da, Florya tarzı yaşam için yapılan Ekşinar Konakları’nda teslimatlar başladı. Samimi, sıcak, büyük bir yuva hayali kuranları hedefleyen Florya Ekşinar konakları, Atatürk Ormanı’nın yanı başında eşsiz bir deniz manzarasına sahip 21 bin 337 metrekare arazi üzerine kurulan Florya Ekşinar Konakları, içerisinde bulunan sosyal tesisler, ailenin tümü için kurgulanmış yaşam alanlarıyla 76 metrekare ile 463 metrekare arasında 1+1'den 7+2'ye kadar değişen daire özellikleriyle sunuluyor.