Florya Ekşinar Konakları

Eroğlu Gayrimenkul’un Florya’da Atatürk Ormanı’nın hemen yanı başında, eşsiz deniz manzarasına sahip prestijli projesi Florya Ekşinar Konakları, modern ve huzurlu bir yaşamın kapılarını açıyor.

Florya Ekşinar Konakları’nda farklı tiplerde 76 ve 82 metrekarelik seçenekleri bulunan 1+1 daireler ve 463 metrekare daireler de var. Ailenin tüm fertlerine özel kurgulanmış yaşam alanları ve sosyal donatılarıyla ayrıcalıklı bir yaşam sunan Ekşinar Konakları’nda; bir adet kapalı havuz ve çocuklara özel kapalı havuz, çocuk oyun ekipmanları, fitness salonu, sauna, Türk hamamı, masaj odası, aerobik salonu, cafe, basketbol sahalarıyla da lüks bir site yaşamı sunuluyor.