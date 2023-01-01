GLOW3’ün son konutları

Konutların yüzde 80’i satıldı





GLOW3 Projesi’nin hızla devam eden konut satışlarında sona yaklaşıldı. Projede yer alan konutların yaklaşık yüzde 80’i satılırken, kalan son GLOW3 konutları sahiplerini bekliyor. Diğer yandan GLOW3’te yer alan konutlara ait kat mülkiyeti tapuları da sahiplerine dağıtıldı.

GLOW3’ün açık alanlarında yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, güneşlenme terası, iç bahçe çocuk oyun alanı, bisiklet ve yürüyüş parkuru bulunuyor. Dış bahçede, çocuk oyun alanı ve açık fitness alanının yanı sıra basketbol, tenis, voleybol ve futbol gibi spor aktiviteleri için tasarlanmış 2 adet üniversal oyun sahası GLOW3 sakinlerinin açık havanın keyfini çıkarmasını sağlıyor. Kapalı alan aktiviteleri için sunulan tesisler arasında ise çocuk oyun alanı, masa tenisi, langırt, PlayStation, bilardo ve hobi alanı bulunuyor. Havuz cafe, fitness alanı, saunalar, soyunma odaları, dolaplar ve duşlar da GLOW3’ün sunduğu kapalı sosyal alanlar arasında yer alıyor.