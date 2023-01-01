Güneşli Express Residence

İki yıl ödemesiz satış





BabacanYapı Güneşli'de yükselmeye başlayan "Güneşli Express Residence"; peşinat sonrası iki yıl taksit ve ara ödeme olmaksızın konut sahibi olma imkanı sağlıyor. Güneşli Express Residence projesi; 4.520 metrekare alan üzerinde 1+0 stüdyo, 1+1, 1,5+1 Garden, 2+1 ve 3+1 dubleks penthouse daire tiplerinin yer alacağı 158 konuttan oluşuyor. Toplam 19 katlı projede, açık yüzme havuzu, güneşlenme alanları, fitness club, iç bahçe, sauna, Türk hamamı, dinlenme odası gibi sosyal aktivite alanlarına da yer veriliyor. Güneşli Express Residence; ayrıca cafeden markete, kuaförden kuru temizlemeye tüm ihtiyaçları gidermek amacıyla beş ticari üniteyi de bünyesinde barındıracak.