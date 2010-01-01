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Home Aves’te 10 ay kala

Home Aves’te tüm evler yüzde 1 KDV ile 120 ay vadeli..



Güneşli’de, Kavi Yapı’nın hayata geçirdiği Home Aves’te teslime 10 ay kala özel bir kampanya başlatıldı. Tüm evler yüzde 1 KDV ile ve 120 aya kadar vadelerle satılıyor. Home Aves iki blok, sekiz farklı tipte 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak 191 daireden oluşuyor. Daireler 41 m2 ile 172 m2 arasında değişiyor. Projede kaba inşaat tamamlandı. Daire teslimleri Aralık 2013’te başlayacak. Home Aves 6.5 dönüm arsa üzerinde inşa edildi; yüzde 80’i yeşil alana ayrıldı. Kuş bahçesi, meyve bahçesi ve organik tarım yapılacak sebze bahçesi, projenin tamamlayıcı unsurları olarak yapılandırıldı. Proje Atatürk Havalimanı’na 5 km, E-5 Karayoluna 4 km, 212 AVM’ye 1.2 km ve Bankalar Caddesi olarak olarak bilinen Gülbahar Caddesi'ne yürüme mesafesinde yer alıyor.

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