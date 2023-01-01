İş GYO’dan İzmir’e: Ege PERLA

İş GYO güvencesiyle İzmir Konak Belediyesi sınırları içindeki “Yeni Kent Merkezi” alanında, 18.392 m2’lik arsa üzerine kurulacak olan EGE PERLA’nın tanıtım toplantısı yapıldı.





Ege PERLA, körfez manzaralı dairelerden, ferah çalışma ortamına sahip ofislerden ve özgün, yarı açık mimarisiyle seçkin mağazalara ev sahipliği yapacak alışveriş merkezinden oluşuyor. Projenin Aralık 2015’te tamamlanması hedefleniyor. Aga Khan ödüllü dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat’ın imzasını taşıyan Ege PERLA, İzmir’in doğal mimarisini tamamlar bir nitelikte olacak. Projede 25.000 metrekare alışveriş merkezi, tamamı körfez manzaralı 111 konut ve 65 home-ofisten oluşan 46 ve 29 katlı iki kule yer alacak. İŞ GYO Genel Müdürü Turgay Tanes “Ege PERLA yüksek getirili ve akılcı bir gayrimenkul yatırımıdır” dedi.