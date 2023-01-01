İstanbloom

Projede tüm standartlar uluslararası düzeyde..





Esin Yapı’nın gözde projesi İstanbloom, şehrin ortasında sakin ve konforlu bir yaşam sunuyor. Gerçek bir akıllı bina olan İstanbloom Zincirlikuyu’da yükseliyor. Altyapı sisteminde iklimlendirme, havalandırma ve izolasyon konularında sağladığı tasarruflu çözümleriyle aidat tutarlarını da düşüren akıllı proje İstanbloom, 5600 m2 yeşil alanda eşsiz kat bahçeleri ile yoğun şehir yaşantısının ortasında sessiz, sakin ve konforlu bir yaşam vadediyor. Projede tüm standartlar uluslararası düzeyde, daha fazlası da var.