İstanbloom hayali

Çevre Dostu Binalar sertifikalı...





Esin Yapı’nın gözde projesi İstanbloom, enerji verimliliğine gösterdiği titizlikle dikkat çekiyor. ABD'deki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından verilen LEED sertifikasının bütün gerekliliklerini sağlayan enerji yönetimi ve çevreci duruşu ile gerçek bir akıllı bina olan İstanbloom’un yükseldiği yer ise kentin merkezi; Zincirlikuyu. Altyapı sistemine yerleştirdiği iklimlendirme, havalandırma ve izolasyonla aidat tutarlarını da düşüren bu akıllı proje, 5600 m2 yeşil alanda eşsiz kat bahçeleri ile yoğun şehir yaşantısının ortasında sessiz, sakin ve konforlu bir kullanım vadediyor.

Projenin sağladığı diğer avantajlar:

- Tüm gün bina içinde temiz hava sirkülasyonu.

- Frekans kontrollü havalandırma sistemi.

- Uluslararası standartlarda ses izolasyonu.

- Güneş enerjisi ile maliyetsiz aydınlatma.