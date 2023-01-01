İstanbul Lounge’da “ARKADAŞLIK” kazandırıyor

Eroğlu Gayrimenkul, Küçükçekmece’deki İstanbul Lounge projesinde arkadaşlara özel bir kampanya düzenliyor.

İstanbul Lounge’da ev sahibi olanlar, arkadaşının da ev alması halinde 1 yıl aidat ödemeyecek. Projeden tavsiye üzerine ev alanlar ise yüde 4 indirimle ev sahibi olacak. İstanbul Lounge projesinde daireler 59- 227 metrekare arasında değişiyor. 1+1'den 4+1'e kadar farklı seçeneklerine sahip olan İstanbul Lounge’daki daireler 54-259 metrekare arasında değişiyor.