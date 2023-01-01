İstanbul Lounge’da hayat

Halkalı’da Eroğlu Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve ana arterlere yakın konumuyla dikkat çeken İstanbul Lounge’ın sakinleri Ekim sonu itibarıyla anahtarlarını alarak evlerine kavuştu.





Sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam sunan İstanbul Lounge’da daire teslimleri D bloklardan başladı. Teslimat 4 ile 6 hafta içinde tamamlanacak. Lounge’da açık havuz, kapalı havuz, çocuk havuzu, koşu ve yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, cafe, farklı yaşlara yönelik oyun parkları, tenis kortu, basketbol sahası, mini futbol sahası, çocuk klübü, açıkhava tiyatrosu gibi sosyal alanlar mevcut. Lounge, Küçükçekmece Gölü’ne ve yapım aşamasında olan Marmaray Metrosu’na yakın.