İstanbul’un en merkezi

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Merkez Zekeriyaköy’de büyüklüğü...



Ortadoğu Grup, Merkez Zekeriyaköy projesini hayata geçirdi. Zekeriyaköy’ün en merkezi ve en değerli arazilerinden birinde inşa edilen proje 106 konuttan oluşuyor. Projede 140 metrekare 2+1 çatı dubleksi daireler, 176 metrekare ile 200 metrekare arasında değişen 3+1 bahçe dubleksi daireler yer alıyor. Merkez Zekeriyaköy’de büyüklüğü 281 metrekare ile 284 metrekare arasında değişen 5+1 tripleks ikiz villalar da bulunuyor. Merkez Zekeriyaköy’de yaşam Aralık 2014’te başlamış olacak.

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