İş’te trend mutlu ofisler

Başkent’te “Mutlu Ofis” konseptinin ilk örneği olarak hayata geçirilen Regnum Sky Tower, Google’un California’daki yerleşkesini aratmayacak sosyal donatılara sahip olacak.

İnşaat sektörünün markaları Canpa ile Öztürk Grup ve Uzaltaş’ı biraraya getiren Regnum Sky Tower’da, çalışanların yaratıcılık ve motivasyonlarını en üst düzeye çıkaracak imkanlar sunulması hedefleniyor. Proje ortaklarından Canpa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özcan, dünyada mutlu çalışanın, şirkete memnun müşteri kazandıracağını ve bu trendin mutlu ofis konseptinin doğmasına yol açtığını söyledi: “Bu konseptin Başkent’teki ilk örneği de Regnum Sky Tower olacak.”